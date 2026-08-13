Harry Potter-fans kunnen zich in de handjes wrijven, want er is nieuws over Hogwarts Legacy. Nieuws dat geen remake of een special edition is, maar echt een volledig nieuwe game. Er komt een tweede Hogwarts Legacy aan. Dat is natuurlijk heel goed nieuws, maar het blijft nog wel even vaag wat we ervan mogen verwachten.

Hogwarts Legacy 2

We weten eigenlijk nog niets. We weten niet hoe hij heet, we weten niet waar het over gaat, we weten niet wanneer hij uitkomt, maar voor nu is het genoeg om te weten dat er wat komt. Warner Bros. kondigde het ook niet op een heel openbare manier aan met een trailer: het was simpelweg in een memo naar aandeelhouders. Er wordt in het algemeen een update gegeven over hoe zijn gameprojecten ervoor staan.

Het komt niet voor iedereen als een verrassing, want er waren al even geruchten, maar nu is het echt. Er werden namelijk tegelijkertijd vraagtekens bij gezet toen vorig jaar bleek dat Hogwarts Legacy een grote uitbreiding niet zou krijgen. Maar wie weet wat we daar dan van terugzien in een opvolger...

De originele game verscheen in februari 2023 uit en speelt zich lang voordat Harry Potter geboren is af. Het spel is een enorm succes geworden, mede omdat het je eindelijk zelf in de schoenen van Harry Potter zette, of ja, in ieder geval een leerling op Zweinstein. Je krijgt ook een brief en je gaat naar de school voor tovenaarskunsten, die er ook nog eens fenomenaal uitziet. Bovendien is het een spel waarvoor je niet al 10 jaar hoeft te gamen: je kunt gewoon lekker op je gemakje spelen, je helemaal onder te dompelen in die magische wereld en op jouw manier te beleven wat je in zoveel boeken hebt gelezen en in zoveel films hebt gezien.

Harry Potter-serie

Binnenkort begint op HBO Max de Harry Potter-serie . Op 25 december zien we het eerste seizoen, dat het verhaal vertelt van het boek Harry Potter and the Philosopher's Stone. Elk seizoen van de serie staat voor een boek van de omstreden schrijver J.K. Rowling. Dominic McLaughlin is hierin te zien als Harry Potter, Arabella Stanton als Hermione Granger en Alastair Stout als Ron Weasley.

Het zou ons niets verbazen als het al aangekondigde seizoen 2 van die serie eerder verschijnt dan Hogwarts Legacy 2, maar dat weten we waarschijnlijk pas volgend jaar.