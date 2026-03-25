Bekijk nu de eerste trailer van Harry Potter-serie van HBO Max

Entertainment25 mrt , 21:02doorLaura Jenny
Het is eindelijk zo ver: we hebben bewegend beeld van de nieuwe Harry Potter-serie die vanaf de kerst op HBO Max te zien is. Geen Daniel Radcliffe meer, maar wel Dominic McLaughlin als de bekende brildragende tovenaarsleerling. De trailer neemt je heel snel mee door dingen die je waarschijnlijk nog kent uit de boeken en de eerdere films, maar dan in een nieuw jasje.

Harry Potter en de Steen der Wijzen

Het eerste seizoen (of de hele serie?) draagt de titel Harry Potter en de Steen der Wijzen en draait helemaal om hoe Harry Potter van zijn kleine kamertje bij zijn familie thuis terechtkwam op tovenaarsschool Hogwarts. We zien hoe hij Hagrid tegenkomt, gespeeld door Nick Frost, en natuurlijk maakt hij ook zijn bekende vrienden Hermoine (Arabella Stanton) en Ron (Alastair Stout).
Daarnaast zijn er nog veel meer bekende gezichten in de serie te zien: John Lithgow als Albus Perkamentus (Albus Dumbledore), Janet McTeer als Minerva Anderling (Minerva McGonagall), Paapa Essiedu als Severus Sneep (Severus Snape), Rory Wilmot als Marcel Lubbermans (Neville Longbottom), Lox Pratt als Draco Malfidus (Draco Malfoy), Leo Earley als Simon Filister (Seamus Finnigan), Elijah Oshin als Daan Tomas (Dean Thomas), Tristan Harland als Fred Wemel (Fred Weasley), Gabriel Harland als George Wemel (George Weasley), Ruari Spooner als Percy Wemel (Percy Weasley), Alessia Leoni als Parvati Patil, Sienna Moosah als Belinda Broom (Lavender Brown), Finn Stephens als Vincent Korzel (Vincent Crabbe), William Nash als Karel Kwast (Gregory Goyle), Warwick Davis als Filius Banning (Filius Flitwick) en Sirine Saba als Pomona Stronk (Pomona Sprout). En dat is nog niet eens iedereen.
De trailer maakt heel wat los bij de fans: het is toch enerzijds heel gek en anderzijds heel leuk om weer in de wereld van Harry Potter te stappen. We denken wel dat die films helemaal niet zo lang geleden waren, maar de eerste film dateert van 2001. Hoog tijd voor iets nieuws, en HBO Max gaat ons dat de komende tien jaar serveren.
De serie is vanaf kerst 2026 te zien op HBO Max.

