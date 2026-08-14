Netflix investeert al jaren flink in games , maar lijkt er maar geen consistente visie op na te houden. Nu heeft het bedrijf weer een ontwikkelstudio gesloten en is het van plan ook een andere ontwikkelaar op te doeken.

Volgens Game File heeft Netflix de in Californië gevestigde ontwikkelaar Night School Studio gesloten. Ook zijn er plannen voor het sluiten van het Finse Moonloot. Tot slot zal er ook een onbekend aantal werknemers van Netflix’ interne gamedivisie worden ontslagen.

Netflix laat weten dat het zich meer gaat richten op partygames, verhalende games, games voor kinderen en spellen met meer mainstream aantrekkingskracht, zoals de recentelijk verschenen Fifa World Cup-game.

Night School en Moonloot

Vooral die eerste studio valt op, want Night School heeft zes weken geleden nog hun nieuwe interactieve horrorgame Unhinged uitgebracht. Deze kan gespeeld worden via Netflix’ streamingdienst, waarbij spelers hun smartphone gebruiken als controller – en waarbij de smartphone ook dienstdoet als de telefoon van het hoofdpersonage in de game.

Night School gaat al heel wat jaren mee en maakte vooral naam voor zichzelf met de geprezen game Oxenfree in 2016. Nadat het werd overgenomen door Netflix bracht het bedrijf vervolg Oxenfree 2: Lost Signals uit, alsmede de Black Mirror-game Thronglets. Door de sterke reputatie van de ontwikkelaar wordt er dan ook geschokt gereageerd door gamers.

Moonloot werd in 2022 opgericht en werkte volgens eerdere berichten aan een simgame vergelijkbaar met Animal Crossing. Aangezien het zo goed als zeker is dat deze studio ook zijn deuren sluit, zal dit spel waarschijnlijk nooit het daglicht zien.

Wisselende strategie

Hoewel Netflix zoals gezegd praat over een hernieuwde focus op bepaalde type games en een reorganisatie om aan die prioriteiten te voldoen, is het de zoveelste opmerkelijke keuze in een lange reeks aan opvallende beslissingen op het gebied van games.

Netflix zet al geruime tijd in op games . Abonnees kunnen via hun mobiel een apart tabje op de dienst openen waar ze allerlei games kunnen spelen, dus het bedrijf neemt videogames wel erg serieus. Zeker door de aankoop van studio’s als Night School bouwde Netflix langzaam maar zeker aan een serieuze reputatie binnen deze sector, maar dergelijke keuzes helpen natuurlijk niet.

In 2024 sloot Netflix bijvoorbeeld zijn grootste studio – Team Blue – dat werkte aan grootschalige games met hoge productiewaardes. Daar maakte ook Chacko Sonny (Overwatch), Joseph Staten (Halo) en Raf Grassetti (God of War) deel van uit. Zover bekend zijn deze topmensen na het sluiten van Team Blue vertrokken bij Netflix.

Kort daarna verwijderde Netflix ook zijn diverse interactieve specials – films of series waarbij spelers tijdens het kijken keuzes kunnen maken om het verhaal te sturen. Daaronder viel uiteindelijk ook Bandersnatch, een interactieve Black Mirror-aflevering.

Tegelijkertijd zijn er ook tekenen dat Netflix nog wel uitvoerig in gaming investeert. Zoals gezegd bracht het voor het WK een voetbalgame uit met de officiële Fifa-licentie, kan men dus nog steeds een grote selectie aan games spelen met een Netflix-abonnement, en zet het bedrijf meer grote stappen. Zo werd onlangs aangekondigd dat op 27 augustus een special op Netflix wordt geplaatst rondom Grand Theft Auto 6 , waarin fans eindelijk meer krijgen te zien van de langverwachte game die in november uitkomt. Pas zes uur later zullen deze beelden officieel op YouTube verschijnen.

Het lijkt er dus op dat gaming nog steeds een belangrijk ijkpunt is binnen Netflix, maar de laatste jaren lijkt het bedrijf wel van de hak op de tak te springen wat betreft de precieze strategie. De sluiting van de twee studio’s helpt daaraan bepaald niet mee.