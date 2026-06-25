We waren al groot fan van Caped Crusader seizoen 1, maar nu komt Batman helemaal in een bijzonder pakket terecht: Riddler, Joker en een heleboel ellende staat Bruce Timms duistere Batman te wachten. De animatieserie krijgt een tweede seizoen en we hebben daar alvast een heel fijne trailer
van.
Batman: Caped Crusader seizoen 2
We zagen in het eerste seizoen
The Penguin, Two-Face en Catwoman, maar nu wordt het volume lekker omhoog gedraaid met zijn bekendste aartsvijanden: Ridler en Joker. We zien dat de duistere sfeer in ieder geval goed wordt vastgehouden en dat is een goed teken.
Batman: Caped Crusader seizoen 2 verschijnt op 31 juli op Amazon Prime Video
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