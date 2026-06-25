Vaderdag GiftguideAINetflixAutomotiveTechnologieTech in Asia
Alle channels
AdverterenVolg ons op Whatsapp
Caped crusader

Nieuwe Batman: Caped Crusader seizoen 2 trailer ziet er awesome uit

Entertainment25 jun , 14:30doorLaura Jenny
We waren al groot fan van Caped Crusader seizoen 1, maar nu komt Batman helemaal in een bijzonder pakket terecht: Riddler, Joker en een heleboel ellende staat Bruce Timms duistere Batman te wachten. De animatieserie krijgt een tweede seizoen en we hebben daar alvast een heel fijne trailer van.

Batman: Caped Crusader seizoen 2

We zagen in het eerste seizoen The Penguin, Two-Face en Catwoman, maar nu wordt het volume lekker omhoog gedraaid met zijn bekendste aartsvijanden: Ridler en Joker. We zien dat de duistere sfeer in ieder geval goed wordt vastgehouden en dat is een goed teken.
Batman: Caped Crusader seizoen 2 verschijnt op 31 juli op Amazon Prime Video.
supergirl

Supergirl review: DC-rebel doet het heel anders dan de nette Marvel-dames

Entertainment
24 juni 2026
Digger

De trailer van de nieuwe film Digger is een opsomming van Tom Cruise-films

Entertainment
24 juni 2026
Klara and the sun

Wednesday is een AI-vriend in de nieuwe film Klara and the Sun

Entertainment
23 juni 2026
House of the dragon

House of the Dragon is weer begonnen: check de nieuwe trailer

Entertainment
22 juni 2026

doorLaura Jenny

Deel dit bericht

Loading