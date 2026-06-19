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malware

Pas ontdekte malware zit achter je cryptovaluta aan

Cybercrime19 jun , 11:42doorMichel Musters
Opgepast: Microsoft heeft nieuwe malware ontdekt die specifiek usb-sticks infecteert. Het doel? De cryptovaluta van nietsvermoedende slachtoffers stelen.
Microsoft waarschuwt hiervoor op zijn website en heeft de malware ‘Crypto Clipper’ genoemd. Het zou gaan om een combinatie tussen clipper-malware en een computerworm.

Dit richt de malware aan

Dat werkt zo: mensen die geïnfecteerd zijn en een betaling willen doen met hun cryptovaluta, of bijvoorbeeld geld naar een andere digitale wallet willen overmaken, doen dat vaak door het adres van de wallet van de begunstigde te kopiëren en plakken op de pagina waar de transactie gedaan wordt.
Daar gaat het fout: de malware bevindt zich bij het kopiëren immers op het clipboard. De malware past zonder dat de gebruiker het doorheeft het adres van de wallet aan naar de rekening van de crimineel. Nietsvermoedend plak je dit verkeerde adres in het invulveld, en maak je het geld niet over naar de begunstigde, maar de dief. Oeps!
Daar blijft het niet bij. De malware maakt ook screenshots van de cryptowallet waar de gebruiker zich in bevindt om meer informatie te verkrijgen, en in het ergste geval kunnen cybercriminelen toegang krijgen tot de wallet en er alles mee doen wat ze maar willen.
crypto taskforce

Verspreiding via usb

De verspreiding van de malware gaat heel slinks. De malware checkt namelijk aangesloten usb-sticks. De documenten die het daarop vindt – denk aan pdf’jes of doc’jes – worden vervolgens vervangen voor ‘neppe’ versies die de malware met zich meedragen met een .Ink-extentie.
Omdat deze versies dezelfde naam dragen als de initiële documenten, heb je dit niet door – zeker niet omdat Windows standaard niet bestandsextenties laat zien. Haal je de usb-stick eruit en stop je hem in een andere computer om vervolgens zo’n nep document te openen, dan raakt die computer ook geïnfecteerd.

Hoe blijf je veilig?

Maar hoe blijf je nou veilig? Microsoft raadt mensen en organisaties aan om bestanden op usb-sticks goed te controleren op de extenties. Het gaat specifiek om .Ink-bestanden – dat zijn de boosdoeners. Natuurlijk wordt ook aangeraden om AutoRun uit te schakelen voor alle verwijderbare media.
Microsoft zal ondertussen er ongetwijfeld alles aan doen om Windows dicht te timmeren voor deze zeer gevaarlijke malware, maar tot die tijd telt een gewaarschuwd mens voor twee. Houd je je bezig met cryptovaluta, dan ben je bij deze dus gewaarschuwd!

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