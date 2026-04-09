LG brengt zijn 2026 QNED evo Mini LED-lijn op de markt, met een 115-inch vlaggenschip als blikvanger. Dat is de grootste QNED die LG ooit heeft gemaakt - en hij is direct beschikbaar in Nederland.

Beeld: 100% kleurvolume en duizenden dimzones

De beeldkwaliteit van de nieuwe lijn draait om twee kernverbeteringen. Dynamic QNED Color Pro optimaliseert kleurmapping en houdt rijke, nauwkeurige tinten vast, ook in heldere HDR-scènes. Het 100% kleurvolume is gecertificeerd door Intertek. Precision Dimming Ultra regelt licht via duizenden lokale dimzones, waardoor details in donkere scènes zichtbaar blijven terwijl heldere delen scherp blijven.

Achter dat alles zit de α8 AI Processor Gen 3, die LG's OLED-expertise vertaalt naar de QNED-lijn. AI Super Upscaling gebruikt deep learning om textuur, randen en details te verfijnen tot scherpe 4K-beelden op grote schermen. AI Picture Pro herkent gezichten, lichamen en scènediepte voor extra detailverbetering per frame.

Geluid: virtueel 11.1.2 surround

AI Sound Pro genereert virtueel 11.1.2 surroundgeluid via de ingebouwde speakers. Dat is een formaat dat je normaal gesproken alleen tegenkomt in soundbars of home cinema-setups.

Sport en gaming

Voor sport biedt de Sports Portal realtime scores, speelschema's en standen in één interface. Sports Alert stuurt meldingen voor favoriete teams, en een AI Concierge-kaart toont statistieken en voorspellingen direct op het scherm.

Voor gaming ondersteunt de lijn VRR tot 165Hz, AMD FreeSync Premium en Auto Low Latency Mode. Motion Booster verhoogt de verversingssnelheid op ondersteunde modellen tot 330Hz voor extra vloeiende bewegingen. Via de LG Gaming Portal zijn duizenden cloudgames en webgames toegankelijk.

AI-personalisatie

Met Voice ID herkent de tv wie er voor het scherm zit en laadt automatisch de persoonlijke startpagina van die gebruiker. Google Gemini en Microsoft Copilot zijn geïntegreerd voor vragen en zoeken tijdens het kijken. LG Shield beveiligt het systeem met geavanceerde encryptie.

De lijn

Naast de 115-inch QNED90 zijn er modellen van 100 inch (QNED85), QNED82, QNED8M, QNED80 en de betaalbaardere QNED70. De 2026 LG QNED evo-tv's zijn vanaf deze maand verkrijgbaar in Nederland.