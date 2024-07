LG neemt Nederlandse smarthomeplatform Homey over

LG koopt Athom, het Nederlandse bedrijf achter Homey. Homey is een smarthomeplatform dat werkt met een cilindervormige hub waaraan je je smarthomegadgets kunt linken om het geheel zo beter aan te kunnen sturen.

Homey nu van LG

Homey is dus door Nederlanders gemaakt, maar dat zal binnenkort ongetwijfeld wat gaan veranderen. Athom is gekocht door LG, dat met zijn slimme koelkasten, plantenbakken en meer steeds vaker met smarthome te maken heeft. Tegelijkertijd stelt Athom dat het gewoon zo zal blijven werken als het nu werkt, en dat de overname daarmee vooral een financieel verhaal is. Het lijkt erop dat er qua personeel niet zo een twee drie veel zal veranderen.

“Een breed scala aan LG producten zal nu in staat zijn om Homey’s besturingssysteem te integreren en direct gebruik te maken van het smarthomeplatform voor naadloze connectiviteit en veelzijdige functionaliteit,” schrijft Homey. Momenteel werkt Homey al met veel verschillende smarthomeproducten samen, waaronder van Aqara en IKEA. Daar komt nu een hele bups LG-producten bij.

Homey in WebOS en ThinQ

De oprichters van het bedrijf, Emile Nijssen en Stefan Witkamp, blijven de leiding hebben over het bedrijf. Volgens een statement van Nijssen willen ze Homey het beste privacy-first smarthomeplatform ter wereld maken. Misschien is er eerder meer werk aan de winkel, want LG ziet graag dat de techniek achter Homey geïntegreerd wordt in de producten van LG, zoals de slimme koelkast, maar ook WebOS, het besturingssysteem van LG-televisies.

LG neemt Athom niet volledig over: 80 procent van de aandelen is in handen van LG, maar in de komende drie jaar slokt LG die overige 20 procent ook op, schrijft The Korea Times. De Homey Cloud en de Homey Pro blijven gewoon doorontwikkeld worden en ondersteund: er verandert dus verder ook niets voor de klant. Althans, LG zegt dat er ‘voorlopig’ niets voor de klant verandert. In ieder geval is het de bedoeling dat het wel flink gaat groeien, nu het deel uitmaakt van het bedrijf achter onder andere LG ThinQ-apparaten.