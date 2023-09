De pro’s en cons van een abonnement op je smarthome-camera

We gooien meteen het grootste nadeel erin: het kost geld. Je bent maandelijks (of jaarlijks) een bedrag kwijt aan je camera dat je misschien in eerste instantie niet had ingecalculeerd. Daarnaast kan het ook vrij flink oplopen. De duurste abonnementen zijn zo’n 10 euro per maand voor één camera, maar er zijn ook fabrikanten die je per camera geld rekenen. En ja, dan kan het oplopen.

Het grootste voordeel aan een abonnement op je smarthome-camera, dat is dat je de beelden kunt terugkijken. De mens is nu eenmaal nieuwsgierig van aard en het is enorm irritant als je wel een melding ziet dat er iemand voor de deur stond, maar je die beelden vervolgens niet kunt terugkijken. Zeker als er ‘s nachts is iets gebeurd. Je kunt je er zelfs wat onveilig door gaan voelen als je de beelden niet terug kunt zien. Dus ja, niet voor niets gaan veel mensen hiervoor oversag en nemen ze een abonnement.

Philips Hue heeft het duidelijk gemaakt tijdens IFA: het komt met een lijn smarthomecamera’s. Bijzonder, want het is voor het eerst dat het bedrijf zich verder in de smarthomewereld begeeft dan met lampen alleen. Maar, naast de aanschafprijs van de camera is er een andere kostenpost om naar te kijken: het abonnement. Ook nieuw voor Philips Hue (of eigenlijk Signify, het bedrijf erachter). Wat zijn nou de pro’s en cons van zo’n abonnement op een smarthome-camera?

Pro: Je kunt beelden aan de politie geven

Het voordeel aan beelden terugkijken is niet alleen dat je je wat veiliger voelt als je ontdekt dat het slechts een kat was die ‘s nachts voor de camera liep. Maar het kan ook minder positief uitpakken: misschien was er toch een inbreker te zien op de beelden. Hoewel dat niet leuk is, is er wel een voordeel aan dat kunnen terugkijken van beelden om hopelijk de dader te vinden: je kunt je beelden aan de politie geven. Zij kunnen vervolgens beter de dader opsporen, omdat er beeld is. En dat geldt niet alleen voor zaken die jou overkomen: misschien kun je je buren ook wel helpen met je camerabeelden als zich iets heeft voortgedaan.

Con: Je weet dat je moet gaan blijven betalen

Het is dus best het betalen waard, maar heel tof is het niet. Je weet namelijk dat je moet gaan blijven betalen voor al die maanden of jaren dat je dat product gebruikt. En camera’s gaan over het algemeen niet snel stuk, waardoor dat doorbetalen waarschijnlijk erg lang doorgaat. Misschien kun je het nu wel betalen, maar komt er over een jaar een moment waarop je het minder kan missen. Gelukkig kun je de abonnementen vaak wel stopzetten wanneer je wil, maar je weet wel dat je het moet blijven betalen als je dezelfde mate van bescherming wil.