Smarthomestandaard Matter is gelanceerd: deze merken werken ermee

De smarthomestandaard Matter is officieel gelanceerd. Het is een bijzondere standaard, want hij is ontstaan uit een samenwerking tussen gigantische techbedrijven die elkaar normaal de tent uit concurreren: Google, Apple, Amazon en Samsung bijvoorbeeld. Maar, op welke producten kun je die standaard nu precies verwachten? Dit is de lijst.

Grote techmerken die samenwerken

Matter moet ervoor gaan zorgen dat je straks een nieuwe smarthomespeaker van Google bijvoorbeeld kunt gebruiken in combinatie met een een slimme lamp van Philips Hue, en dat die beiden weer werken met een smarthomehub als Apple Homekit. Klinkt als een onmogelijke taak, want dat was het tot nu toe ook -zeker als je geen IFTTT inzette-, maar het is toch echt mogelijk. Dat is dus precies waar die Matter-standaard voor is.

Gigantisch veel bedrijven zien daar het nut van in en dat is heel positief. Vaak valt of staat een nieuw initiatief bij de adoptie van bedrijven. Gaan zij er niet mee in zee, dan heeft het weinig zin om je product van de standaard te voorzien, wanneer het maar met een klein gedeelte van de andere smarthome-apparaten kan werken. Dat is dus gelukkig niet het geval bij Matter: maar liefst 280 bedrijven hebben toegezegd met Matter te werken.