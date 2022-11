IKEA's hub om slimme apparaten mee te bedienen is nu beschikbaar

In mei van dit jaar was er al de aankondiging dat IKEA de markt zou gaan betreden met een eigen smarthomehub waarmee je de Tradfri-productlijn kunt beheren. Vandaag maakt IKEA bekend dat de Dirigera hub vanaf nu ook verkrijgbaar is in alle IKEA winkels en via de website. Dirigera is de nieuwe Home Smart hub waarmee je, met de vernieuwde app, je slimme apparaten kan bedienen en aan elkaar kan koppelen. Je kan de producten gemakkelijk groeperen tot scènes, zodat bijvoorbeeld wanneer de wekker 's ochtends gaat, de lampen ook aan gaan en de gordijnen langzaam openen. Zo creëer je routines die bij jou passen. Deze nieuwe hub - met Matter connectiviteit - kan meer productgroepen verwerken en meer producten koppelen dan de bestaande Tradfri hub.

Dirigeer je huis

Stel je voor dat je via een app jouw ideale ochtendroutine kan instellen. Terwijl je wakker wordt met je favoriete muziek, gaan de gordijnen langzaam open en gaat de verlichting gedimd aan. De lucht is gereinigd en de geur van vers gezette koffie komt je slaapkamer binnen. Met de vernieuwde IKEA Home Smart app koppel je slimme apparaten aan elkaar via de Dirigera hub en creëer je geautomatiseerde momenten en routines die bij jou passen. De hub werkt met Matter connectiviteit, waardoor de hub in de toekomst niet alleen verbinding kan maken met slimme IKEA producten, maar ook met slimme producten van andere fabrikanten.