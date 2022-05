​IKEA komt met nieuwe smarthome-hub op Matter-standaard

IKEA komt met een eigen smarthomehub waarmee je de Tradfri-productlijn kunt beheren. Hij heet Dirigera en werkt ook alvast met Matter, de nieuwe smarthomestandaard die nog in ontwikkeling is. Het bedrijf van de Zweedse gehaktballen -maar vooral meubels- heeft daarnaast de Home-app vernieuwd.

De installatievideo van de Tradfri-hub

Smarthomehub Een smarthomehub gebruik je als een soort aansturingscentrum van alle smarthome-gadgets in je huis. Zo kun je via je smartphone de hub vragen om bijvoorbeeld de gordijnen dicht te doen en de lampen uit te zetten. Normaliter werkt een smarthomehub met een bepaald protocol, zoals bijvoorbeeld Zigbee of Tuya. Je kunt een Zigbee-gadget niet gebruiken op een Tuya-hub en andersom. Echter werken meerdere techgiganten momenteel aan een standaard, Matter, waarmee dat probleem verleden tijd is. De nieuwe hub is veel platter dan de vorige, waardoor je hem iets makkelijker in je interieur kunt wegwerken. Echter biedt hij wel voordelen, zoals onder andere de optie om meer productcategorieën te gebruiken. IKEA geeft aan: “Met Dirigera en de nieuwe app hebben we ons gericht op het versterken en vereenvoudigen van het onboardingproces bij het koppelen van nieuwe slimme producten aan een smarthome. We hebben ook personalisatie-opties toegevoegd, zoals het creëren van verschillende scènes met vooraf ingestelde functies van de slimme producten voor al je diverse activiteiten en momenten in huis.”

IKEA Dirigera IKEA wil het dus makkelijker maken om je smarthome uit te breiden met andere producten en daarin heeft het gelijk. Door de Matter-standaard kunnen er straks dus ook niet-IKEA-gadgets samenwerken met de nieuwe hub. Zo hoef je niet per se smarthome-gadgets van IKEA te kiezen. Als je bijvoorbeeld een Nest doorbell hebt of een Arlo-camera, dan kan die straks samenwerken met je IKEA-hub. Ook de app wordt gebruiksvriendelijker, zodat het voor mensen die voor het eerst aan een smarthome beginnen ook meteen kunnen meekomen. Immers, hoe makkelijker het is om nieuwe producten te installeren, hoe eerder je daarvoor kiest. Dat betekent dat IKEA weer meer producten kan verkopen. Bovendien zit het ook in het dna van het bedrijf om het makkelijk te maken om dingen zelf te doen. Het is per slot van rekening groot geworden door zijn bouwpakketten waarmee je thuis zelf nog je meubel in elkaar mag knutselen.

Smarthomemerk Tradfri blijft Je hoeft je huidige IKEA-smarthomeproducten trouwens niet weg te doen, want die werken gewoon met de nieuwe hub. Ook de Tradfri-hub (die werkt via het Zigbee-protocol) blijft werken, al heb je daarmee dus niet de voordelen van de Matter-standaard. Wel werkt de Dirigera-hub sowieso met alle voorgaande smarthomeproducten van de meubelgigant. Daarnaast komen er ook diverse nieuwe producten bij voor je slimme huis, al geeft IKEA niet aan om welke producten het gaat. Recent kwam het al met een slimme luchtreiniger genaamd Starkvind. IKEA Dirigera verschijnt in oktober 2022 in de Verenigde Staten. Of die releasedatum ook voor Nederland geldt is nog onbekend. Aangezien IKEA een Europees bedrijf is, zou de nieuwe gadget zelfs eerder bij ons kunnen arriveren.