​Smarthomestandaard Matter wordt 3 november gelanceerd

Je kunt nu talloze smarthomegadgets kopen en uiteindelijk via omwegen wel laten samenwerken, maar het is niet bepaald een makkelijk proces. Bovendien moet je er soms zelfs extra hubs voor kopen en dat is geen goedkope hobby. Mede daarom is het zo fijn dat Matter er komt: een smarthomeprotocol dat werkt op allerlei gadgets, wat het nog makkelijker moet maken om goede routines samen te stellen.

Matter

Dat de Matter-standaard nu klaar is, is goed nieuws. Het is namelijk al eens uitgesteld. Het betekent ook dat gadgets vanaf nu een certificering kunnen krijgen voor Matter. Je zal dan ook binnenkort op de doosjes van technische wannahaves zien staan dat ze Matter ondersteunen. Ook is het mogelijk dat bestaande exemplaren worden voorzien van de Matter-smarthomestandaard, zodat je niet je hele smarthome hoeft te vernieuwen. Wel moeten ze er eerst een certificaat voor hebben.

Matter is van toepassing op alle productgroep en platformen, waardoor je zelfs een wasautomaat kunt laten communiceren met een slimme thermostaat, als je dat zou willen. Daarnaast heeft deze standaard als groot voordeel dat het makkelijker is om iets te installeren. Je bent bovendien dankzij lokale communicatie niet meer afhankelijk van de cloud. Let wel: Matter is nog niet op alle productgroepen van toepassing, want in eerste instantie gaat het alleen om sensoren, sloten, media-apparaten, smartplugs, thermostaten, raamdecoratie en lampen. Uiteraard horen ook allerlei hubs en bridges erbij, waaronder die van Philips Hue voor het aansturen van je slimme lampen.