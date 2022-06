Komt er na smarthomestandaard Matter ook een metaversestandaard?

Apple mist

Het is in dit geval niet alleen interessant om te kijken naar wie er wel is aangesloten, want wie is er missing in action? In tegenstelling tot de groep die Matter ontwikkeld is dat Apple. Daarnaast wordt ook Roblox gemist, een metaverse (en videogame) die al langer bestaat. Jammer, want deze twee merken hebben veel invloed. Ook Niantic is missing in action, de ontwikkelaar van Ingress en Pokémon Go, dat vooral veel macht heeft op het gebied van augmented reality (denk bijvoorbeeld aan het vangen van Pokémon in Pokémon Go met de Pokébal die je op het diertje in de ‘echte wereld’ moet gooien).

We zouden graag een vliegje op de muur zijn in de meetings van het Metaverse Standards Forum. Het is immers nog steeds voor veel mensen een wat vaag begrip, dat metaverse. Zijn VR-werelden per definitie een metaverse? Wat is ervoor nodig om iets een Metaverse te noemen? Moeten er winkels zijn, moet er online interactie met anderen zijn? Waarschijnlijk zal de groep achter de standaard eerst moeten definiëren wat het metaverse is, voor het over een standaard ervoor kan nadenken.