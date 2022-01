​Opmerkelijk: PlayStation-bedenker ziet VR-brillen niet zitten

Kutaragi vindt het in ieder geval belangrijker om deel uit te maken van de echte wereld. “De Metaverse draait om een quasi-echte virtuele wereld en ik zie niet in waarom je dat zou maken. Je wil liever een gepolijste avatar zijn in plaats van je echte zelf? Dat is in essentie niet anders dan een anoniem forum.”

Kutaragi is niet een man in pak die geen idee heeft wat headsets eigenlijk zijn: hij is de bedenker van PlayStation. Ondanks dat Sony zelf grote successen heeft met hun PlayStation VR en er ook een nieuwe variant aan zit te komen, zegt hij dat headsets je isoleren van de echte wereld. “Headsets zijn gewoon irritant”, sprak hij tegen Bloomberg News . Hij ziet bovendien niet in wat het nut is van de Metaverse.

De Japanner zal dus ook niet zo gecharmeerd zijn van PlayStation VR, de VR-bril die Sony ontwikkelde om mee te gamen. Er schijnt een nieuwe in de maak te zijn, waarvan laatst al een kleine glimps werd getoond door het gamebedrijf. Verdere details weten we niet, behalve dan wat we beschreven in ons artikel over de PSVR-opvolger .

Twijfels over Metaverse

Veel mensen zien de toegevoegde waarde er niet van in dat mensen elkaar online en in 3D treffen, of dat mensen een soort tweede leven als avatar in een online wereld hebben. Daarnaast is er ook angst om verslaafd te raken aan het digitale leven, waardoor het echte leven in het gedrang zou komen.

Praktisch gezien zijn er ook twijfels: blijft het Metaverse allemaal eilandjes zoals het nu is, of komt er straks ook meer samen of is er bijvoorbeeld een grote ‘winnaar’ zoals Facebook dat is op het gebied van social media? Het is nog afwachten, maar één ding is zeker: er gebeurt al vanalles rondom het Metaverse.

Kutaragi mag dan de bedenker zijn van PlayStation, hij is inmiddels al enige tijd CEO van een bedrijf voor kunstmatige intelligentie en robots in Tokio.