Wat je nog meer moet weten over GEO!

21.10.2025
By: Jacco Hermus

De tijd van eindeloos scrollen door Google-zoekresultaten is voorbij. Waar we vroeger tien blauwe links afstruinden voor een antwoord, krijgen we nu steeds vaker direct antwoord dankzij AI-zoekmachines als ChatGPT, Perplexity of Google’s nieuwe Search Generative Experience. Goed nieuws voor jou en mij als gebruiker. We vinden sneller wat we zoeken. Maar voor bedrijven die online zichtbaar willen blijven, is dit even schakelen. Je vraagt je misschien af: Hoe zorg ik dat mijn content wordt opgepikt in die AI-antwoorden? Precies daar komt GEO om de hoek kijken.

Wat is Generative Engine Optimization (GEO)?

GEO staat voor Generative Engine Optimization: het optimaliseren van je websitecontent om de zichtbaarheid in AI-gedreven zoekmachines te vergroten. Het is een gloednieuwe aanpak in online marketing, gericht op content optimalisatie voor AI-zoektools zoals ChatGPT, Bing Chat (Microsoft Copilot), Perplexity AI, Google’s AI-overview en AI modus in de Search Generative Experience. In plaats van de klassieke zoekresultatenpagina met een lijstje links, geven deze systemen uitgebreide, door AI gegenereerde antwoorden op basis van enorme taalmodellen (LLM’s).

Voorbeelden van zulke “generative engines” zijn dus ChatGPT, Bing Chat, Perplexity en Google’s AI-Modus. GEO houdt in dat je je content zo voorbereidt dat jouw merk of bron deel uitmaakt van die AI-antwoorden wanneer mensen zoeken naar jouw producten, diensten of expertise. Met andere woorden: je wilt dat de AI jouw site aanhaalt of jouw informatie verwerkt in het antwoord dat het geeft. Het uiteindelijke doel van GEO is om je website zichtbaar te maken in deze nieuwe soort zoekresultaten, zodat je meer gericht verkeer aantrekt én zoekers omzet in trouwe fans van je merk.

Het goede nieuws? Veel van wat we al kennen van SEO blijft van toepassing. Generatieve AI-tools halen hun informatie namelijk direct uit webcontent (naast andere bronnen) om antwoorden te formuleren. Als jouw content nu goed scoort in Google, is de kans groot dat AI’s diezelfde content ook oppikken. GEO bouwt dus voort op bekende SEO-principes, maar past ze toe in een AI-gedreven zoekomgeving.

Waarom is GEO belangrijk?

De manier waarop mensen online zoeken verandert in sneltreinvaart. Steeds meer gebruikers vertrouwen op AI-zoekmachines voor directe antwoorden, in plaats van door tien blauwe links te klikken. Bij informatieve vragen geeft Google’s AI bijvoorbeeld nu al een beknopte samenvatting boven de gewone resultaten. Gevolg: steeds vaker krijgt de zoeker zijn antwoord zonder dat er nog een klik naar een website aan te pas komt het fenomeen van de “zero-click search” neemt toe.

Voor bedrijven die tot nu toe vooral op traditionele SEO leunen, is dat een wake-up call. Als jij uitsluitend inzet op de oude aanpak, loop je het risico om onzichtbaar te worden omdat gebruikers minder doorklikken naar websites. GEO is een manier om tóch zichtbaar te blijven in deze nieuwe realiteit. Sterker nog, het biedt de kans om autoriteit op te bouwen in een omgeving waar dat nu wordt herverdeeld.

Waarom autoriteit? AI-modellen halen hun antwoorden uit bronnen die ze vertrouwen. Hoe vaker jouw content door zo’n AI als bron wordt gebruikt of geciteerd, hoe sterker jouw positie als autoriteit in de markt wordt. Bovendien verwachten gebruikers tegenwoordig razendsnel een compleet antwoord op hun vraag. Generative AI speelt precies op die behoefte in.

Door nu in GEO te investeren, neem je een voorsprong op concurrenten die achterblijven. Je leert vroeg wat werkt, kunt je strategie gaandeweg bijslijpen en bouwt een voorsprong op voordat AI-zoekmachines straks gemeengoed zijn. Het omgekeerde is ook waar: negeer je de verandering in zoekgedrag, dan ga je fors aan zichtbaarheid inboeten naarmate AI-zoektools populairder worden. Kort gezegd: GEO biedt een kans om ook in het AI-tijdperk bovenaan te blijven drijven in de zoekresultaten, iets wat wij als SEO specialisten niet willen missen.

GEO vs. SEO, de overeenkomsten en verschillen

GEO en traditionele SEO hebben veel gemeen. Uiteindelijk willen beide de zoeker het beste antwoord geven. Je kunt ze zien als twee kanten van dezelfde medaille in de moderne digitale marketing. Net als bij SEO is content van hoge kwaliteit de sleutel tot zichtbaarheid. Pagina’s met nuttige, diepgaande inhoud scoren goed in Google én vallen in de smaak bij generatieve AI-zoekalgoritmes. Als jij nu al met sterke content topposities behaalt in Google, zul je merken dat diezelfde kwaliteit ervoor zorgt dat AI-chatbots jouw content ook graag oppikken.

Het opbouwen van E-E-A-T (Experience, Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness) blijft dus net zo cruciaal als voorheen. Content die hoog in Google rankt dankzij expertise en betrouwbaarheid zal om diezelfde redenen door AI-zoekmachines als waardevolle bron worden gezien. HubSpot merkte dit bijvoorbeeld: hun content over CRM staat niet alleen in de top van Google, maar wordt in ChatGPT’s antwoord ook als belangrijkste aanbeveling genoemd. Dat is een mooi voorbeeld van SEO-autoriteit die doorwerkt in GEO.

Toch zijn er duidelijke verschillen tussen GEO en SEO:

  • Doelstelling: Bij klassieke SEO streef je ernaar #1 te staan op de resultatenpagina. Bij GEO streef je ernaar dat jouw content deel uitmaakt van het antwoord zelf, of tenminste als bron wordt vermeld in een AI-chatantwoord. Met GEO optimaliseer je dus voor opname in een AI-samenvatting, in plaats van alleen voor een klik naar je site. 
  • Focus: SEO is traditioneel vooral gericht op Google (en enigszins Bing), terwijl GEO zich richt op een breder palet aan AI-gedreven zoeksystemen: van ChatGPT tot nieuwe tools als Google Gemini. GEO kijkt naar de nuances van hoe verschillende generatieve AI’s hun bronnen selecteren. Tegelijk moet je SEO niet loslaten: Google heeft nog altijd veruit het grootste bereik (naar schatting ~5 miljard gebruikers, versus ~200 miljoen voor ChatGPT). De meeste mensen gebruiken anno nu Google voor het merendeel van hun zoekopdrachten. Een succesvolle strategie combineert daarom SEO en GEO voor maximale zichtbaarheid. 
  • Tactiek & klemtoon: Waar SEO veel nadruk legt op zoekwoorden en backlinks, legt GEO meer nadruk op structuur en context. AI-zoekalgoritmes hebben het liefst duidelijke, goed gestructureerde informatie. Uit praktijkproeven blijkt dat generatieve zoekmachines vooral content oppikken die goed gestructureerd is, denk aan het gebruik van opsommingen, lijstjes en duidelijke tussenkopjes. SEO-technieken als autoriteit opbouwen en on page optimalisaties blijven relevant, maar GEO voegt een nieuwe optimalisatielaag toe die specifiek gericht is op hoe AI-modellen content lezen en samenvatten. 
  • Output: Het eindresultaat van SEO vs. GEO verschilt flink. Bij SEO is het resultaat een geordende lijst met zoekresultaten (waar jij hopelijk hoog tussen staat); bij GEO is het resultaat een direct, door AI gegenereerd antwoordsnippet waarin jouw informatie is verwerkt. Je optimaliseert in dat tweede geval dus om jouw kennis in een AI-samenvatting te laten verschijnen, in plaats van enkel een aantrekkelijke titel op een SERP die hopelijk wordt aangeklikt.

Samengevat vervangt GEO de oude SEO niet, maar breidt het deze uit naar de AI-gedreven kanalen. AI-zoekmachines winnen terrein, maar traditionele zoekmachines en hun resultaten blijven voorlopig ook relevant. Je moet dus niet ineens je vertrouwde SEO helemaal loslaten. De slimste aanpak is om SEO én GEO te combineren en zo je zichtbaarheid op beide fronten te maximaliseren. GEO kun je zien als de volgende evolutie: eigenlijk de nieuwe SEO voor het AI-tijdperk. Het is een twee-eenheid: je houdt je klassieke SEO-huis op orde én maakt je content AI-ready.

Hoe optimaliseer je content voor GEO?

Nu duidelijk is wat GEO is en waarom het belangrijk is, is de vraag: hoe pas je dit toe? Het goede nieuws is dat veel GEO-tactieken voortbouwen op bestaande SEO-methodes, met een paar extra aandachtspunten voor AI. Enkele belangrijke strategieën:

  • Gebruik gestructureerde data (schema markup)
    Spreek de taal van AI. Voeg Schema.org markup toe aan je pagina’s (bijv. Article, FAQPage, HowTo schema) om expliciet aan te geven waar je content over gaat. Gestructureerde data fungeert als een soort API richting AI: het geeft een taalmodel precieze context over je pagina. Met een FAQ-schema “weet” een AI bijvoorbeeld exact welke tekst een vraag is en wat het bijbehorende antwoord is. Dat vergroot de kans dat jouw Q&A rechtstreeks wordt overgenomen in een AI-antwoord. Zorg er ook voor dat andere metadata, zoals titels en koppen, duidelijk en beschrijvend zijn. Hoe beter een model begrijpt waar elk onderdeel van je site over gaat, hoe eerder jouw info in AI-antwoorden opduikt. 
  • Onderstreep je E-E-A-T (Experience, Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness).
    Bouw aan vertrouwen. AI-modellen kiezen informatie van bronnen die ze vertrouwen. Laat dus zien dat jíj een betrouwbare expert bent in jouw vak. Creëer bijvoorbeeld een auteursprofiel met je achtergrond en expertise, toon je ervaring (cases, reviews, testimonials) en voorzie je content van referenties naar gezaghebbende bronnen. Hoogwaardige, diepgaande content die geschreven is door een vakspecialist scoort beter bij AI net als bij Google. In gevoelige domeinen (zoals gezondheid of financiën) zullen AI’s vrijwel uitsluitend content van hoge autoriteit citeren. Met andere woorden, investeer in kwaliteit en geloofwaardigheid. 
  • Schrijf entiteitsrijke, contextuele content.
    Denk in concepten, niet alleen keywords. Waar traditionele SEO kijkt naar oa zoekwoorden, letten AI’s meer op entiteiten (personen, plaatsen, dingen, concepten) en de verbanden daartussen. Gebruik daarom een rijke woordenschat rond je onderwerp. Noem belangrijke termen, synoniemen en gerelateerde onderwerpen dicht bij elkaar in je tekst. Hoe duidelijker de context, hoe beter een AI snapt waar jouw content echt over gaat. Uit experimenten blijkt bijvoorbeeld dat pagina’s waar het hoofdonderwerp samen met relevante context (zoals een plaatsnaam of jaartal) in elkaars nabijheid staan, veel vaker door Bing’s AI worden geciteerd dan pagina’s die alleen maar op losse keywords focussen. Schrijf je content dus zo dat je een vraag volledig beantwoordt: behandel het onderwerp van A tot Z binnen één duidelijke sectie. Zo heeft een AI genoeg houvast om te begrijpen dat jouw tekst het gevraagde onderwerp helemaal dekt. 
  • Hanteer een duidelijke structuur en opmaak.
    Maak content scanbaar (voor mens én machine). Niet alleen lezers, maar ook AI’s houden van overzichtelijke content. Gebruik tussenkopjes (H2, H3) die glashelder aangeven waar de volgende alinea over gaat, en hak lange lappen tekst in behapbare paragrafen. Waar het kan, gebruik opsommingen of genummerde lijstjes. Zo’n structuur maakt het voor AI-algoritmes eenvoudiger om jouw content te “scannen” en de relevante stukken eruit te halen. Tests ondersteunen dit: AI-zoekmachines citeren opvallend graag content die in bullets of lijstjes is vormgegeven. Presenteer belangrijke informatie dus in goed gestructureerde, hapklare brokjes tekst. 
  • Schrijf in vraag-en-antwoordvorm
    Voer de AI kant-en-klare antwoorden. Generatieve AI’s zijn in de kern antwoordmachines. Content die al in Q&A-vorm staat, is daarom ideaal voer voor zo’n model. Overweeg een FAQ-sectie op je site met veelgestelde vragen in jouw branche en ools als Google’s AI-overview of Bing’s Chat-modus kunnen deze vraag-en-antwoordparen één-op-één overnemen in hun resultaten. Ook losse blogposts die beginnen met een vraag als titel, gevolgd door een direct antwoord in de intro, doen het erg goed. Zo’n structuur (vraag in een kop, met daaronder een bondig antwoord van 2–3 zinnen) maakt jouw content super citeerbaar. Het is niet toevallig dat Google’s featured snippets vaak precies zulke tekstblokjes tonen net als de AI-gegenereerde antwoorden. Door content op te zetten als mini-FAQ of knowledge base-item hoef je de AI nauwelijks laat zoeken: jouw tekst ligt al klaar als het gezochte antwoord. 
  • Bied unieke data en inzichten.
    Geef de AI iets wat anderen niet hebben. AI-modellen halen liever harde feiten en cijfers aan dan vage marketingpraatjes. Content met origineel onderzoek, eigen statistieken of concrete expert-quotes wordt daarom sneller geciteerd. Als jouw bedrijf bijvoorbeeld een interessante benchmark of case study publiceert met unieke cijfers, vergroot dat de kans dat een AI juist dát datapunt oppikt (“Volgens onderzoek van [jouw bedrijf] is X met 20% gestegen…”). Kortom: deel iets unieks of presenteer bekende info op een slimmere, duidelijkere manier dan wie dan ook. Dan ziet de AI jouw pagina als dé bron voor dat onderwerp. 
  • Verspreid je content op AI-vriendelijke platformen.
    Wees aanwezig waar de AI’s zoeken. Elke AI-zoekmachine heeft zo zijn eigen voorkeuren voor bronnen. Een analyse van miljoenen AI-antwoorden toonde bijvoorbeeld dat ChatGPT’s browse-modus extreem vaak Wikipedia aanhaalt (bijna de helft van de topbronnen!), naast veel content van Reddit. Google’s AI overview en AI modus toont juist een gevarieerder palet van community content op Reddit (~21%) en Quora tot YouTube-video’s (~19%) en professionele platforms als LinkedIn. Perplexity blijkt weer vaak informatie uit Reddit, YouTube en reviewsites als Yelp en TripAdvisor te halen. Wat leren we hieruit? Zorg dat je kennis niet alleen op je eigen site staat, maar ook op de plekken waar AI’s hun informatie vandaan halen. Overweeg bijvoorbeeld om een Wikipedia-pagina aan te maken over jouw onderwerp, actief mee te doen op relevante Reddit- of Quora-forums, en belangrijke content te ondersteunen met een YouTube-video. Hoe meer aanwezig jouw merk en expertise zijn op de “voerplaatsen” van AI, hoe groter de kans dat jouw naam overal opduikt waar de AI’s hun antwoorden vandaan plukken.
Conclusie

Is GEO het nieuwe SEO? Generative Engine Optimization is hard op weg om een onmisbaar onderdeel te worden van zoekmachine-optimalisatie in het AI-tijdperk. Belangrijker nog: GEO en SEO versterken elkaar. De toekomst van SEO begint nu. Wie nú tijdig investeert in GEO, legt de basis voor duurzame online zichtbaarheid in de komende jaren. AI-gedreven zoekervaringen rukken sneller op dan veel mensen hadden verwacht, en afwachten is geen optie meer. De klanten van Springbok laten we nu al met GEO aan de slag gaan, waardoor ze hier als eerste de vruchten van plukken. Zo leren we samen en kunnen we ons sneller aanpassen en bouwen aan een voorsprong om ook goed vindbaar te zijn in AI-zoekmachines.

Anders gezegd: met GEO kunnen marketeers meebewegen met nieuwe zoekgewoontes zonder de bewezen SEO-principes los te laten. De boodschap is denk ik wel duidelijk, dit is het moment om in actie te komen en GEO op te nemen in je digitale strategie, zodat je vindbaar blijft in zowel de klassieke zoekresultaten als de AI-gegenereerde antwoorden.

Bij Springbok Agency helpen we je daarom graag op weg. Ons team kan je ondersteunen bij zowel de strategie als de implementatie van GEO en AI-optimalisatie, zodat jouw organisatie klaar is voor de zoekmachines van vandaag én morgen.

Samen met Charlotte de Pauw geef ik een webinar over GEO. Benieuwd hoe je al deze nieuwste GEO-ontwikkelingen slim inzet in jouw online-marketingstrategie? Meld je dan nu aan voor het gratis webinar “Making Sense of GEO” op 30 oktober om 13:00.

Jacco Hermus
Jacco is al meer dan 15 jaar een echte SEO NinjA(I) – Met zijn Passie voor SEO altijd op zoek naar de volgende slimme zet. Of het nu gaat om Local SEO, AI-gedreven automatisering...

