Wat je nog meer moet weten over GEO!

De tijd van eindeloos scrollen door Google-zoekresultaten is voorbij. Waar we vroeger tien blauwe links afstruinden voor een antwoord, krijgen we nu steeds vaker direct antwoord dankzij AI-zoekmachines als ChatGPT, Perplexity of Google’s nieuwe Search Generative Experience. Goed nieuws voor jou en mij als gebruiker. We vinden sneller wat we zoeken. Maar voor bedrijven die online zichtbaar willen blijven, is dit even schakelen. Je vraagt je misschien af: Hoe zorg ik dat mijn content wordt opgepikt in die AI-antwoorden? Precies daar komt GEO om de hoek kijken.
GEO staat voor Generative Engine Optimization: het optimaliseren van je websitecontent om de zichtbaarheid in AI-gedreven zoekmachines te vergroten. Het is een gloednieuwe aanpak in online marketing, gericht op content optimalisatie voor AI-zoektools zoals ChatGPT, Bing Chat (Microsoft Copilot), Perplexity AI, Google’s AI-overview en AI modus in de Search Generative Experience. In plaats van de klassieke zoekresultatenpagina met een lijstje links, geven deze systemen uitgebreide, door AI gegenereerde antwoorden op basis van enorme taalmodellen (LLM’s).
Voorbeelden van zulke “generative engines” zijn dus ChatGPT, Bing Chat, Perplexity en Google’s AI-Modus. GEO houdt in dat je je content zo voorbereidt dat jouw merk of bron deel uitmaakt van die AI-antwoorden wanneer mensen zoeken naar jouw producten, diensten of expertise. Met andere woorden: je wilt dat de AI jouw site aanhaalt of jouw informatie verwerkt in het antwoord dat het geeft. Het uiteindelijke doel van GEO is om je website zichtbaar te maken in deze nieuwe soort zoekresultaten, zodat je meer gericht verkeer aantrekt én zoekers omzet in trouwe fans van je merk.
Het goede nieuws? Veel van wat we al kennen van SEO blijft van toepassing. Generatieve AI-tools halen hun informatie namelijk direct uit webcontent (naast andere bronnen) om antwoorden te formuleren. Als jouw content nu goed scoort in Google, is de kans groot dat AI’s diezelfde content ook oppikken. GEO bouwt dus voort op bekende SEO-principes, maar past ze toe in een AI-gedreven zoekomgeving.
De manier waarop mensen online zoeken verandert in sneltreinvaart. Steeds meer gebruikers vertrouwen op AI-zoekmachines voor directe antwoorden, in plaats van door tien blauwe links te klikken. Bij informatieve vragen geeft Google’s AI bijvoorbeeld nu al een beknopte samenvatting boven de gewone resultaten. Gevolg: steeds vaker krijgt de zoeker zijn antwoord zonder dat er nog een klik naar een website aan te pas komt het fenomeen van de “zero-click search” neemt toe.
Voor bedrijven die tot nu toe vooral op traditionele SEO leunen, is dat een wake-up call. Als jij uitsluitend inzet op de oude aanpak, loop je het risico om onzichtbaar te worden omdat gebruikers minder doorklikken naar websites. GEO is een manier om tóch zichtbaar te blijven in deze nieuwe realiteit. Sterker nog, het biedt de kans om autoriteit op te bouwen in een omgeving waar dat nu wordt herverdeeld.
Waarom autoriteit? AI-modellen halen hun antwoorden uit bronnen die ze vertrouwen. Hoe vaker jouw content door zo’n AI als bron wordt gebruikt of geciteerd, hoe sterker jouw positie als autoriteit in de markt wordt. Bovendien verwachten gebruikers tegenwoordig razendsnel een compleet antwoord op hun vraag. Generative AI speelt precies op die behoefte in.
Door nu in GEO te investeren, neem je een voorsprong op concurrenten die achterblijven. Je leert vroeg wat werkt, kunt je strategie gaandeweg bijslijpen en bouwt een voorsprong op voordat AI-zoekmachines straks gemeengoed zijn. Het omgekeerde is ook waar: negeer je de verandering in zoekgedrag, dan ga je fors aan zichtbaarheid inboeten naarmate AI-zoektools populairder worden. Kort gezegd: GEO biedt een kans om ook in het AI-tijdperk bovenaan te blijven drijven in de zoekresultaten, iets wat wij als SEO specialisten niet willen missen.
GEO en traditionele SEO hebben veel gemeen. Uiteindelijk willen beide de zoeker het beste antwoord geven. Je kunt ze zien als twee kanten van dezelfde medaille in de moderne digitale marketing. Net als bij SEO is content van hoge kwaliteit de sleutel tot zichtbaarheid. Pagina’s met nuttige, diepgaande inhoud scoren goed in Google én vallen in de smaak bij generatieve AI-zoekalgoritmes. Als jij nu al met sterke content topposities behaalt in Google, zul je merken dat diezelfde kwaliteit ervoor zorgt dat AI-chatbots jouw content ook graag oppikken.
Het opbouwen van E-E-A-T (Experience, Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness) blijft dus net zo cruciaal als voorheen. Content die hoog in Google rankt dankzij expertise en betrouwbaarheid zal om diezelfde redenen door AI-zoekmachines als waardevolle bron worden gezien. HubSpot merkte dit bijvoorbeeld: hun content over CRM staat niet alleen in de top van Google, maar wordt in ChatGPT’s antwoord ook als belangrijkste aanbeveling genoemd. Dat is een mooi voorbeeld van SEO-autoriteit die doorwerkt in GEO.
Toch zijn er duidelijke verschillen tussen GEO en SEO:
Samengevat vervangt GEO de oude SEO niet, maar breidt het deze uit naar de AI-gedreven kanalen. AI-zoekmachines winnen terrein, maar traditionele zoekmachines en hun resultaten blijven voorlopig ook relevant. Je moet dus niet ineens je vertrouwde SEO helemaal loslaten. De slimste aanpak is om SEO én GEO te combineren en zo je zichtbaarheid op beide fronten te maximaliseren. GEO kun je zien als de volgende evolutie: eigenlijk de nieuwe SEO voor het AI-tijdperk. Het is een twee-eenheid: je houdt je klassieke SEO-huis op orde én maakt je content AI-ready.
Nu duidelijk is wat GEO is en waarom het belangrijk is, is de vraag: hoe pas je dit toe? Het goede nieuws is dat veel GEO-tactieken voortbouwen op bestaande SEO-methodes, met een paar extra aandachtspunten voor AI. Enkele belangrijke strategieën:
Is GEO het nieuwe SEO? Generative Engine Optimization is hard op weg om een onmisbaar onderdeel te worden van zoekmachine-optimalisatie in het AI-tijdperk. Belangrijker nog: GEO en SEO versterken elkaar. De toekomst van SEO begint nu. Wie nú tijdig investeert in GEO, legt de basis voor duurzame online zichtbaarheid in de komende jaren. AI-gedreven zoekervaringen rukken sneller op dan veel mensen hadden verwacht, en afwachten is geen optie meer. De klanten van Springbok laten we nu al met GEO aan de slag gaan, waardoor ze hier als eerste de vruchten van plukken. Zo leren we samen en kunnen we ons sneller aanpassen en bouwen aan een voorsprong om ook goed vindbaar te zijn in AI-zoekmachines.
Anders gezegd: met GEO kunnen marketeers meebewegen met nieuwe zoekgewoontes zonder de bewezen SEO-principes los te laten. De boodschap is denk ik wel duidelijk, dit is het moment om in actie te komen en GEO op te nemen in je digitale strategie, zodat je vindbaar blijft in zowel de klassieke zoekresultaten als de AI-gegenereerde antwoorden.
Bij Springbok Agency helpen we je daarom graag op weg. Ons team kan je ondersteunen bij zowel de strategie als de implementatie van GEO en AI-optimalisatie, zodat jouw organisatie klaar is voor de zoekmachines van vandaag én morgen.
Samen met Charlotte de Pauw geef ik een webinar over GEO. Benieuwd hoe je al deze nieuwste GEO-ontwikkelingen slim inzet in jouw online-marketingstrategie? Meld je dan nu aan voor het gratis webinar “Making Sense of GEO” op 30 oktober om 13:00.