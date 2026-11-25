NASA houdt zich normaal gesproken bezig met ruimtemissies, verre planeten en onderzoek naar het universum. Vandaag ligt de focus echter op een heel andere gebeurtenis, gewoon hier op aarde. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie heeft met spoed meerdere onderzoeksvliegtuigen en observatieapparatuur in de ruimte ingezet voor een operatie bij een militaire munitiefabriek in de Amerikaanse staat Iowa. Daarbij draait het niet alleen om explosiegevaar, maar vooral om de mogelijke verspreiding van giftige stoffen in de atmosfeer.

Duizenden kilo’s explosieven zijn instabiel geworden

Bij een veiligheidsinspectie in maart van dit jaar ontdekte het Amerikaanse leger een ernstig probleem met een oude voorraad loodazide. In totaal gaat het om bijna 4.400 kilo explosief materiaal, verdeeld over 68 vaten. Door de jaren heen is het materiaal aangetast en gekristalliseerd. Daardoor is het inmiddels zo instabiel dat zelfs het verplaatsen van de vaten een groot risico vormt.

Militaire experts hebben verschillende mogelijkheden onderzocht om de voorraad veilig onschadelijk te maken. Uiteindelijk kwamen zij tot de conclusie dat een gecontroleerde explosie op locatie de veiligste resterende optie is. Die operatie staat gepland voor woensdag 25 november, rond 16.00 uur Nederlandse tijd. Het precieze tijdstip is afhankelijk van de weersomstandigheden.

Waarom NASA vanuit de ruimte meekijkt

Een van de grootste problemen is wat er na de explosie in de atmosfeer terechtkomt. Naar verwachting ontstaat er een stofwolk met looddeeltjes, die zich buiten het militaire terrein kan verspreiden. Daarbij spelen onder andere de windrichting en windsnelheid een belangrijke rol.

NASA heeft daarom drie gespecialiseerde onderzoeksvliegtuigen ingezet: een P-3 Orion, een Gulfstream III en een B200. Daarnaast maakt de ruimtevaartorganisatie gebruik van TEMPO, een wetenschappelijk instrument dat vanuit de ruimte de luchtkwaliteit boven Noord-Amerika in kaart brengt.

TEMPO staat voor Tropospheric Emissions: Monitoring of Pollution. Het instrument is ontwikkeld om luchtverontreiniging gedurende de dag te monitoren. Door waarnemingen vanuit de ruimte te combineren met metingen vanuit vliegtuigen en op de grond, kunnen wetenschappers een completer beeld krijgen van de atmosferische omstandigheden. TEMPO meet overigens niet rechtstreeks de hoeveelheid lood in de lucht.

Omwonenden krijgen het advies te vertrekken

De Amerikaanse autoriteiten nemen het zekere voor het onzekere. Inwoners van Middletown en omliggende gebieden die mogelijk worden getroffen, krijgen het advies tijdelijk hun woning te verlaten. De federale overheid biedt ondersteuning in de vorm van vervoer, hotelovernachtingen en maaltijden.

Onder omwonenden bestaan zorgen over de gevolgen voor hun gezondheid, landbouwgrond, dieren en drinkwater. Lood is een giftig zwaar metaal dat bij blootstelling schadelijk kan zijn voor het menselijk lichaam. Vooral jonge kinderen zijn er kwetsbaar voor.

Zelfs Trump bemoeide zich met de explosie

De operatie is de afgelopen dagen meerdere keren uitgesteld. Naast de weersomstandigheden speelde ook een juridische strijd een rol. Milieuorganisaties probeerden de geplande explosie via de rechter tegen te houden, vanwege zorgen over de mogelijke gevolgen voor mens en milieu.

Ook de Amerikaanse president Donald Trump bemoeide zich maandag met de kwestie. Hij gaf het leger opdracht te wachten op een uitspraak van het federale hof van beroep. Dat hof hief vervolgens een tijdelijke blokkade op, waardoor het leger alsnog verder kon met de voorbereidingen.

Ruimtetechnologie voor een probleem op aarde

De inzet van NASA laat zien hoe waardevol technologie uit de ruimtevaart kan zijn bij complexe problemen op aarde. Instrumenten die normaal gesproken worden gebruikt voor klimaatonderzoek en het monitoren van luchtverontreiniging, ondersteunen nu een van de meest bijzondere militaire veiligheidsoperaties van dit moment.

Of de Amerikaanse autoriteiten erin slagen de verspreiding van schadelijke stoffen voldoende te beperken, moet vandaag blijken. Ook na de explosie zullen milieumetingen belangrijk zijn om de daadwerkelijke gevolgen vast te stellen.