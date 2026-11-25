NASA heeft al vele jaren allerlei karretjes -en zelfs een helikopter- op Mars . Ze brengen veel interessante inzichten over de rode planeet, maar nu zijn ze in de problemen. De helft van de Mars-apparatuur is offline door verschillende technische problemen. Het lijkt dan ook niet zo makkelijk te zijn opgelost.

Mars is half offline

Er zijn vier Mars-missies van NASA en twee ervan hebben nu problemen. Het gaat om Perseverance en Odyssey. Perseverance is al vaak voorbijgekomen hier op DutchCowboys: deze rover is nu al zes jaar op Mars bezig om onder andere stenen en grond te verzamelen om uiteindelijk naar aarde te sturen. Hij bevindt zich nu op het randje van een krater waarin ooit vloeibaar water zou hebben gezeten.

Odyssey is minder besproken, maar misschien nog wel specialer: die is net voor Perserverance online gegaan om op Mars onderzoek te doen. Het is een van de langstlopende continu doorgaande Mars-missies tot nu toe. Het lijkt echter nu te stoppen. Eén van de vier wielen van het apparaat is ermee opgehouden.

Hierdoor kan Odyssey nog wel iets, maar hij heeft in 2013 ook al een kapot wiel gekregen, dus er zijn nog maar twee wielen over. Hij is daardoor helemaal afhankelijk van een andere aandrijfmethode om de goede orieëntatie te houden. Odyssey is namelijk niet op de planeet te vinden: hij bevindt zich in de baan rond Mars.

Odyssey en Perseverance

Het was eerst nog de bedoeling dat hij het tot 2028 wel vol ging houden, maar de nieuwe schatting is dat het waarschijnlijk nog maar 1 of 2 maandjes zal duren voor het helemaal misgaat met Odyssey. NASA had nog drie andere sondes rond de planeet, maar het contact met MAVEN is in december 2025 gestopt na 11 jaar te hebben gewerkt. Wel werkt NASA vast aan iets nieuws, namelijk een telecommunicatienetwerk op Mars, dat Blue Origin voor de organisatie moet gaan bouwen. Die moet in 2028 up and running zijn.

Ook is er nog die andere missie: Skyfall, waarbij drie helikopterdrones het weer en de geologie van de planeet in kaart gaan brengen.

X-Band

Nog even terug naar Perseverance, want die heeft geen problemen met onderdelen voor voortbeweging, maar juist met communicatie. Er is een radio uitgevallen op 30 oktober en de backup-radio komt maar met de helft van de output die wordt verwacht. Beide radio's worden nu niet meer gebruikt om te onderzoeken hoe ze weer veilig en wel online kunnen, als dat al kan. Perseverance kan nu nog communiceren via X-Band, maar dat gaat aanzienlijk trager. Hierdoor zijn er meerdere wetenschappelijke taken uitgeschakeld omdat het anders te veel wordt. Het is te hopen dat er iets kan worden gedaan, maar bedenk goed: er moet iets worden gefikst wat 190 iljoen kilometer bij ons vandaan is.