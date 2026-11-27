Vanaf 1 januari 2027 kun je teruggeleverde zonnestroom niet meer wegstrepen tegen stroom van het net. Huishoudens gebruiken nu gemiddeld zo’n 30 procent van hun zonnestroom zelf, aldus Milieu Centraal.

De Eerste Kamer legde de verandering op 17 december 2024 vast in de Wet beëindiging salderingsregeling. Volgens Milieu Centraal kan een andere planning van huishoudelijke apparaten het aandeel zonnestroom dat je zelf gebruikt naar ongeveer 35 procent brengen.

Wat verandert er op je stroomrekening?

Tot de jaarwisseling betaal je als huishouden met zonnepanelen energiebelasting en btw over de stroom die na het salderen overblijft. Daarna betaal je die belastingen over alle stroom die je van het net haalt. Stroom die je op een zonnige middag teruglevert, maakt de stroom die je later afneemt voor die belastingberekening niet meer ongedaan.

Je energiecontract blijft daarbij belangrijk. Wie vóór 10 maart 2026 bij Vandebron een vast contract afsloot dat doorloopt na de jaarwisseling, houdt volgens de leverancier dezelfde tarieven, terugleverkosten en terugleververgoeding.

Laat apparaten na elkaar draaien

Milieu Centraal raadt aan om de wasmachine en vaatwasser niet tegelijk te laten draaien wanneer je panelen stroom opwekken: ze gebruiken de meeste stroom in het eerste halfuur van hun programma.

Goed om te weten: Laat de vaatwasser pas starten als de wasmachine zijn eerste halfuur achter de rug heeft. Zo spreid je de stroomvraag van de twee apparaten terwijl je panelen opwekken.

In een berekening van Milieu Centraal voor een huishouden met hoger verbruik komt de jaarlijkse besparing uit op € 575 als de vaatwasser, wasmachine en droger op zonnestroom draaien.

Kun je de auto op de zon laden?

Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal, dan kun je ook het laden afstemmen op je panelen. Milieu Centraal schat dat laden terwijl ze opwekken goed is voor circa 20 procent extra zelfverbruik van zonnestroom.

Voor wie het laden wil plannen, noemt Milieu Centraal deze tijdvakken:

Laad tussen 9.00 en 16.00 uur op je eigen laadpaal.

Gebruik daarbij de stroom die je panelen opwekken.

’s Nachts tussen 21.00 en 7.00 uur.

Een warmtepomp kan overdag water verwarmen

Een volledig elektrische warmtepomp met voorraadvat biedt nog een manier om stroom te gebruiken terwijl je panelen opwekken. Volgens Milieu Centraal kan het opwarmen van dat vat het eigen gebruik van zonnestroom verder verhogen tot 40 tot 50 procent.

Energieleveranciers zoals Eneco rekenden in 2025 bij vaste en variabele contracten terugleverkosten: van € 0,1723 per kWh bij een eenjarig contract tot € 0,1823 per kWh bij een driejarig contract. Leveranciers met dynamische contracten, zoals Zonneplan, rekenen geen terugleverkosten.

Waarom stopt het in één keer?

Een eerder wetsvoorstel ging uit van een geleidelijke afbouw van 2025 tot 2031. De Tweede Kamer nam dat voorstel op 7 februari 2023 aan, de Eerste Kamer verwierp het op 13 februari 2024 en koos in december 2024 alsnog voor de wet die het salderen in één keer stopt.