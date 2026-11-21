Bij negen van de achttien onderzochte energieleveranciers levert teruggeleverde zonnestroom in 2027 netto minder dan één cent per kWh op. Vanaf 1 januari stopt ook de salderingsregeling, waardoor je energiecontract met zonnepanelen belangrijker wordt.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) nam in haar Energiemonitor van november 2026 voor het eerst de kosten voor het terugleveren van zonnestroom mee. Volgens een berekening van Bright.nl uit 2026 kan een huishouden dat jaarlijks zo’n 2.300 kWh teruglevert vanaf 2027 ongeveer 530 euro per jaar mislopen vergeleken met nu.

Wat verandert er per 1 januari 2027?

Tot nu toe kun je stroom die je zonnepanelen aan het net leveren wegstrepen tegen stroom die je afneemt. Vanaf 1 januari 2027 worden die twee apart afgerekend, met voor vaste contracten een wettelijke ondergrens van 50 procent voor de terugleververgoeding. Je krijgt dan een terugleververgoeding voor de stroom die je niet zelf gebruikt.

Voor vaste energiecontracten geldt van 1 januari 2027 tot 2030 een wettelijke ondergrens: de terugleververgoeding moet minstens 50 procent van het kale leveringstarief bedragen. Dat is het tarief zonder belastingen.

In 2026 ligt de netto vergoeding, na aftrek van die kosten, volgens vergelijkingsplatform Keuze.nl rond de 5 cent per kWh. Volgens de Energiemonitor van november 2026 blijft de conclusie van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) uit december 2025 staan: de terugleverkosten voor klanten met zonnepanelen zijn niet onredelijk hoog vergeleken met de kosten die leveranciers zelf maken.

Een lager tarief kan alsnog weinig opleveren

In de onderzochte tarieven ligt de middelste terugleververgoeding op 10,0 cent per kWh, terwijl de middelste terugleverkosten 7,9 cent per kWh bedragen.

Greenchoice maakte als eerste leverancier zijn tarieven voor na het salderen bekend. Volgens Keuze.nl dalen de terugleverkosten bij Greenchoice in 2027 van 15,2 cent naar ongeveer 4,2 tot 5,2 cent per kWh. Ook de vergoeding daalt, van 16,0 naar 5,4 cent per kWh; in de vergelijking van Keuze.nl blijft daardoor ongeveer 0,25 cent per kWh netto over.

Bij de leveranciers die hun tarieven voor 2027 al hebben gepubliceerd, komen volgens Keuze.nl alleen Budget Energie , Eneco en Oxxio boven de 2 cent netto per kWh uit; bij negen van de achttien blijft de netto vergoeding onder de 1 cent per kWh. Budget Energie staat in die vergelijking het hoogst, met 2,625 cent netto per kWh. De vergoeding vóór aftrek van terugleverkosten bedraagt daar 5,65 cent.

Wat scheelt dat op jaarbasis?

Keuze.nl rekende ook met een huishouden dat jaarlijks 3.000 kWh teruglevert. Bij de leverancier waar in die vergelijking het minst overblijft, is de opbrengst in 2027 ongeveer € 7 per jaar. Bij de leverancier waar het meest overblijft, is dat ongeveer € 126 per jaar.

Geert Wirken van Keuze.nl wijst erop dat het stoppen van salderen ruimte geeft om ook de kosten te verlagen.

“De terugleverkosten kunnen omlaag omdat salderen vanaf 2027 wordt afgeschaft.”

Controleer wat er in jouw contract staat

De ACM riep huishoudens met zonnepanelen op hun energiecontract vóór het einde van de saldering per 1 januari 2027 te controleren.

ENGIE heeft aangekondigd dat klanten met zonnepanelen vanaf 2027 kosteloos mogen overstappen naar een andere leverancier.

Een klein aantal energiebedrijven rekent volgens de ACM zelfs een negatief bedrag voor teruggeleverde zonnestroom. Dat is niet verboden. Bij die leveranciers betaal je om je zonnestroom aan het net te leveren.