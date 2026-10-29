De drie dj’s die zich voor de kerstdagen in een huis laten opsluiten voor Serious Request zijn Nellie Benner, Barend van Deelen en Wijnand Speelman. Het glazen huis staat dit jaar in Arnhem.

Serious Request

Het 3FM -trio gaat muziek draaien voor giften en die gaan dit jaar naar de Nederlandse Brandwonden Stichting. De dj’s gaan niet alleen met mensen in gesprek over brandwonden, ze zullen zelf vasten tijdens hun tijd in het glazen huis. Ook moeten ze hun telefoon inleveren.

Het is voor Nellie haar eerste keer in het huis. Wel werkte ze eerder mee achter de schermen. Er werken veel mensen mee aan de actie, het is ook al jaren een van de meest succesvolle radio-acties en inzamelingsacties van Nederland . Vorig jaar werd er voor Spieren voor Spieren een recordbedrag opgehaald van meer dan 18 miljoen euro. Dit wordt traditioneel gezien op kerstavond bekendgemaakt, wanneer de dj's na een week binnen het huis mogen verlaten.

Clubske van Elf

Nu was er vorig jaar wel een bijzondere omstandigheid, namelijk dat het Clubske van Elf 111 minuten lang elke donatie verdubbelde. Dat zorgde voor een donatie van in totaal 1,5 miljoen euro. Iedereen kan verder donaties doen en plaatjes aanvragen. Eerdere bekende acties waren bijvoorbeeld de nagellakkende Tijn, die hersenstamkanker had en bijna tien jaar geleden is overleden. De actie maakt enorm veel impact op mensen: zowel de donateurs als de luisteraars.

Voor Barend van Deelen geldt dat hij vorig jaar ook al in het huis zat. Toen was dat samen met Sophie Hijlkema en Mart Meijer. We zijn benieuwd wat er dit ajar weer voor bijzonderheden voorbijkomen, maar het is in ieder geval fijn dat deze kersttraditie terug is, want het zorgt voor meer saamhorigheid en daar is veel behoefte aan.

3FM Serious Request vindt plaats in de week voor kerst.