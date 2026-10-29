E-mail MarketingAINetflixTechnologieTech in Asia
Alle channels
AdverterenVolg ons op WhatsappSponsored Storys
live beelden van het glazen huis en omge

Deze dj's laten zich dit jaar opsluiten in het glazen huis voor Serious Request

NieuwsdoorLaura Jenny
De drie dj’s die zich voor de kerstdagen in een huis laten opsluiten voor Serious Request zijn Nellie Benner, Barend van Deelen en Wijnand Speelman. Het glazen huis staat dit jaar in Arnhem.

Serious Request

Het 3FM-trio gaat muziek draaien voor giften en die gaan dit jaar naar de Nederlandse Brandwonden Stichting. De dj’s gaan niet alleen met mensen in gesprek over brandwonden, ze zullen zelf vasten tijdens hun tijd in het glazen huis. Ook moeten ze hun telefoon inleveren.
Het is voor Nellie haar eerste keer in het huis. Wel werkte ze eerder mee achter de schermen. Er werken veel mensen mee aan de actie, het is ook al jaren een van de meest succesvolle radio-acties en inzamelingsacties van Nederland. Vorig jaar werd er voor Spieren voor Spieren een recordbedrag opgehaald van meer dan 18 miljoen euro. Dit wordt traditioneel gezien op kerstavond bekendgemaakt, wanneer de dj's na een week binnen het huis mogen verlaten.

Clubske van Elf

Nu was er vorig jaar wel een bijzondere omstandigheid, namelijk dat het Clubske van Elf 111 minuten lang elke donatie verdubbelde. Dat zorgde voor een donatie van in totaal 1,5 miljoen euro. Iedereen kan verder donaties doen en plaatjes aanvragen. Eerdere bekende acties waren bijvoorbeeld de nagellakkende Tijn, die hersenstamkanker had en bijna tien jaar geleden is overleden. De actie maakt enorm veel impact op mensen: zowel de donateurs als de luisteraars.
Voor Barend van Deelen geldt dat hij vorig jaar ook al in het huis zat. Toen was dat samen met Sophie Hijlkema en Mart Meijer. We zijn benieuwd wat er dit ajar weer voor bijzonderheden voorbijkomen, maar het is in ieder geval fijn dat deze kersttraditie terug is, want het zorgt voor meer saamhorigheid en daar is veel behoefte aan.
3FM Serious Request vindt plaats in de week voor kerst.

Lees ook

3FM Serious Request haalt een recordbedrag op van meer dan 18 miljoen euro3FM Serious Request haalt een recordbedrag op van meer dan 18 miljoen euro
10 dingen die je moet weten over 3FM Serious Request10 dingen die je moet weten over 3FM Serious Request
3FM Serious Request 2025: Den Bosch wordt het kloppend hart voor Spieren voor Spieren3FM Serious Request 2025: Den Bosch wordt het kloppend hart voor Spieren voor Spieren
LEGO_Sustainability_2026_05_Moulding_-_02_

De handen van LEGO-poppetjes worden voortaan anders gemaakt

Nieuws
piepschuim

8 dingen die je waarschijnlijk verkeerd recycled

Nieuws
Koelkast

8 originele manieren om voedselverspilling tegen te gaan

Nieuws
LEGO_shopping_bags

LEGO blijft maar groeien: omzet stijgt met 21% naar recordhoogte

Nieuws

doorLaura Jenny

Deel dit bericht

Loading