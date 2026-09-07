Het is deze week Verspillingsvrije week en daarbij gaan stichting Samen Tegen Voedselverspilling met het Voedingscentrum voor het doel om miljoenen maaltijden en CO2-uitstoot te besparen. We kennen allemaal de uitgekauwde tips wel: gebruik een vershoudbakje, laat producten niet over datum gaan, kijk eerst wat er in je koelkast zit, enzovoort. Maar, wat zijn nou originele manieren om je best te doen tegen voedselverspilling?

Zet oudere spullen op ooghoogte

Vaak gaan dingen over datum omdat ze niet echt in je gezichtsveld liggen. Ze zijn dus een beetje verstopt en je ziet dan over het hoofd dat ze misschien wel bijna over datum gaan. Leg het dus lekker op ooghoogte, zodat je het sneller ziet en kiest.

Vries tomaten in

Veel mensen vinden tomaten met een slap velletje niet zo aantrekkelijk: vries ze gewoon in: dan blijven ze goed en zodra ze ontdooien pel je het velletje eraf en maak je er een goede pastasaus van. Tomaten liggen zo vaak te verpieteren, terwijl dat helemaal niet nodig is.

Doe een Clean Out the Fridge-diner

Deze week is een ideaal moment om met je vrienden af te spreken om een Clean of the Fridge-dinertje te organiseren. De één maakt een voorgerecht, de ander een hoofdgerecht en dan moet er nog een toetje komen allemaal gemaakt met wat er nog goed is en bijna over datum gaat in de koelkast. Je zou er zelfs een maandelijkse gewoonte van kunnen maken, maar eenmalig in verband met de week tegen voedselverspilling is natuurlijk al heel gezellig en leuk.

Maak een vak vrij in de koelkast

Als je in de koelkast een groentela hebt, zorg dan dat je die gebruikt om dingen in te doen die bijna op moeten. Als je een vaste plek in de koelkast creëert waar je dingen in doet die binnen twee dagen over datum gaan, dan is de kans groter dat het niet verspild hoeft te worden.

Gebruik een buurtapp voor eetmaatjes

Kook jij altijd te veel, bijvoorbeeld omdat je alleen bent en dan toch sneller te veel moet kopen omdat verpakkingen nu eenmaal vaak vrij flink zijn, dan zijn er apps waar je je prakjes kunt aanbieden aan mensen in de buurt. Je kunt ook kijken of je via een bepaalde stichting iemands maatje kunt worden, en dan kun je ook wel eens eten aanbieden.

Houd de winkelmand-regel aan

Ben je geneigd om in de supermarkt dat hele karretje vol te knallen, dan kun je jezelf beter een winkelmandregel opleggen. Of, als je een fiets met afhaalbaar mandje hebt, misschien zelfs je fietsmandje, want die is weer een slagje kleiner. Zo neem je alleen mee wat je echt nodig hebt of wil, en ben je minder snel geneigd om veel te groot in te slaan.

Vraag AI om hulp

AI kan je ook goed helpen om nog iets lekkers te maken met wat er in de koelkast zit. Je kunt gewoon zeggen tegen een chatbot dat je graag iets wil maken met een courgette, een beetje gehakt en een pot linzen, en waarschijnlijk maakt een ChatGPT of een Google Gemini er iets moois van voor je.

Doe een beetje Surinaams