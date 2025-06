3FM Serious Request 2025: Den Bosch wordt het kloppend hart voor Spieren voor Spieren

Van 18 tot en met 24 december 2025 staat de Markt in ’s-Hertogenbosch volledig in het teken van 3FM Serious Request. Dit jaar zetten de dj’s van NPO 3FM zich in voor Spieren voor Spieren, de stichting die zich inzet voor kinderen met een spierziekte. Het Glazen Huis keert terug met als missie: Nederland letterlijk in beweging krijgen, voor de 20.000 jonge patiënten die dag in dag uit vechten met hun eigen lichaam.

Een reis die begon in Zwolle

Tijdens een speciale live-uitzending in de ochtend namen dj’s Wijnand Speelman, Sophie Hijlkema en Barend van Deelen luisteraars mee op reis. Vanaf het Rodetorenplein in Zwolle vertrok het drietal in een opvallende groene bus richting hun nieuwe bestemming: Den Bosch. Niet alleen zij maakten de rit – ook de boodschap die zij meedroegen: steun voor kinderen die het elke dag moeten doen met minder spierkracht.

Waarom Spieren voor Spieren?

In Nederland groeien duizenden kinderen op met een spierziekte. Spieren die achteruitgaan, functies die verdwijnen, dromen die moeten worden bijgesteld. Lopen, praten, lachen – alles wat voor veel kinderen vanzelfsprekend is, wordt voor hen steeds moeilijker. Spieren voor Spieren strijdt voor betere diagnoses, nieuwe behandelingen en een hogere levenskwaliteit. Dankzij recent onderzoek is bovendien aangetoond dat beweging – mits verantwoord – juist helpt om achteruitgang te vertragen.

Het Glazen Huis: radio met impact

Een week lang maken de 3FM-dj’s dag en nacht radio vanuit het Glazen Huis op de Markt. Het doel? Zoveel mogelijk donaties verzamelen om Spieren voor Spieren te steunen. Nederland wordt opgeroepen om in actie te komen: of je nu een sponsorloop organiseert, koekjes bakt of vinyl draait voor geld – elke vorm van inzet telt. Vorig jaar leidde de actie in Zwolle tot een recordopbrengst, en de verwachting is dat Den Bosch dit jaar opnieuw massaal in beweging komt.

De kracht van zichtbaarheid

Voormalig profvoetballer Ronald de Boer, sinds de oprichting in 1998 betrokken bij Spieren voor Spieren, was aanwezig bij de bekendmaking. Samen met directeur Monique Maks onderstreepte hij het belang van zichtbaarheid: “Deze kinderen verdienen het om gezien te worden. Niet langs de zijlijn, maar midden in de aandacht. 3FM Serious Request geeft hen dat podium.”

Waarom juist nu?

Elke dag telt. Een spier die vandaag nog werkt, kan morgen verloren zijn. Daarom is vroegtijdige diagnose van levensbelang. Dankzij nieuwe inzichten weten we inmiddels dat gerichte beweging, in combinatie met medische ondersteuning, écht verschil maakt. Maar dat vraagt om middelen – en dus om actie.

Hoe kun jij helpen?

Of je nu luistert, doneert, of zelf iets organiseert: iedereen kan bijdragen. Op 3FM.nl/kominactie kun je eenvoudig jouw eigen actie starten. Volg ook de live-uitzendingen van 18 t/m 24 december en zie hoe Den Bosch het kloppend hart wordt van hoop, solidariteit en spierkracht.