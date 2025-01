Met crossmedia aanpak bereikt 3FM Serious Request half Nederland

1. Radio

Tijdens 3FM Serious Request luisterden dagelijks 650.000 Nederlanders naar 3FM. Het totale radiobereik komt daarmee op 1,9 miljoen Nederlanders. Het luistertijdaandeel van de zender tijdens deze dagen bedroeg 6,1%. In de doelgroep 18-39 jaar was het luistertijdaandeel zelfs bijna 13%.

2. Televisie en on demand

Op televisie waren dagelijks op NPO 1 updates te zien over de actie, waaronder de dagelijkse tussenstand. Op NPO 3 was een dagelijkse talkshow te zien (BNNVARA). Samen met de visual radio in de late avond en nacht bedroeg het totaalbereik 6,4 miljoen. Ook via NPO 1 extra was 3FM Serious Request 24 uur per dag te volgen; dit bereikte 3,25 miljoen Nederlanders. On demand is er via NPO Start meer dan 210.000 uur naar 3FM Serious Request gekeken.

3. Social media

Op Instagram haalden de posts samen 36.619.976 weergaven, hiervan was 74% van niet volgers van het NPO 3FM-kanaal. De best scorende post, over het kleine meisje dat gek is op chocolademelk, haalde 5.043.112 views en 258,845 interacties.