3 redenen waarom 3FM Serious Request dit jaar zo’n succes is

Het glazen huis van 3FM bestaat dit jaar al twintig jaar: elke keer voor de kerst sluiten meerdere dj’s zich op in een glazen huis, waar ze dan radio maken en verzoeknummers draaien in ruil voor een donatie. Serious Request dus. Het was een paar jaar minder, maar dit jaar lijkt 3FM Serious Request echt terug van weggeweest: dit is waarom het zo’n succesnummer is.

Het goede doel is dichtbij

Elk jaar wordt er een goed doel gekozen waar het alles voor wordt gedaan. Vorig jaar was dat Stichting ALS Nederland, dat vecht tegen de dodelijke ziekte ALS. Dit jaar is het Stichting Metakids, dat zich inzet tegen kindersterfte onder kinderen met een metabole ziekte. Artsen denken dat er echt een oplossing kan worden gevonden en dat biedt hoop. Bovendien gaat kindersterfte veel mensen aan het hart en dat maakt het een goedgekozen onderwerp: het komt enorm dichtbij. Veel mensen hebben kinderen en moeten er niet aan denken dat dat hun kroost overkomt, of van naasten.