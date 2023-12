3FM Serious Request haalt vele miljoenen op voor Stichting ALS Nederland

Op kerstavond is bekend gemaakt dat 3FM Serious Request dit jaar in totaal €7.502.981,- heeft opgebracht voor Stichting ALS Nederland. De drie NPO 3FM-dj’s Barend van Deelen, Sophie Hijlkema en Wijnand Speelman kwamen een week lang in actie met het Glazen Huis op de Grote Markt in Nijmegen om geld op te halen voor deze stichting. Met het geld wordt onderzoek naar de oorzaak en behandeling van ALS gefinancierd en hulpmiddelen voor mensen die nu leven met ALS.

"Dit hadden we niet durven dromen"

Menno de Boer, zendermanager NPO 3FM: "Wat een eindstand, dit hadden we niet durven dromen! We zijn ongelofelijk voldaan over hoe we met zoveel passie en heel ons hart Nederland hebben kunnen raken. Deze editie brak vele records en zóveel Nederlanders zijn in actie gekomen, hebben waanzinnige platen aangevraagd en de Glazen Huis-dj’s gesteund.

Wijnand, Barend en Sophie zijn één team en hebben samen zoveel onvergetelijke radiomomenten gemaakt: emotioneel, wanneer bijvoorbeeld de moeder van ALS-patiënt Zoë vertelt hoe ze haar iedere dag weer helpen. Vol feest, als Nijmegen de regen trotseert en de polonaise inzet op Engelbewaarder. En vol energie dankzij alle prachtige acties in het land zoals die van Bram. Hij kreeg zes jaar geleden ALS en verkocht met vrienden en familie z’n eigen BramBurgers, van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat.

Het verschil maken

“Team 3FM wil het verschil maken”, vervolgt De Boer. “Voor talent en zeker ook voor goede doelen als Stichting ALS Nederland. We kijken terug op een geweldige week, de komende week is ook nog eens de Top Serious Request te horen op 3FM, met populairste requests van de afgelopen jaren. Nederland bedankt!”

Limore Noach, directeur Stichting ALS Nederland: "Wat een bijzondere week waarbij heel Nederland in actie is gekomen: mensen met ALS en hun dierbaren, mensen die iemand verloren hebben aan deze vreselijke ziekte, maar ook mensen die vóór 3FM Serious Request nog niet van ALS hadden gehoord. We zijn overweldigd door de bereidheid van al deze mensen om bij te dragen, en door het fantastische bedrag dat is opgehaald. Hartverwarmend.”

"Mogelijke behandeling nóg sneller dichterbij"

“Met zoveel geld kunnen we het onderzoek naar ALS opschalen waardoor een mogelijke behandeling nóg sneller dichterbij komt. Ook kunnen we de mensen die nu leven met ALS ondersteunen met concrete hulpmiddelen zoals een aangepaste rolstoel. Hierdoor behouden ze hun bewegingsvrijheid en dat is zo belangrijk. We kijken met een enorm trots gevoel en bovenal veel dankbaarheid terug op afgelopen week. Ik wil iedereen die heeft bijgedragen aan deze onvergetelijke editie van het Glazen Huis uit de grond van mijn hart bedanken”, zegt Noach.