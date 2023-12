Je kan nu weer een plaat aanvragen voor 3FM Serious Request

Als de Sint het land verlaat, opent NPO 3FM traditiegetrouw de Vraag Een Plaat Aan voor 3FM Serious Request. Vanaf vandaag kan iedereen dus weer een plaat aanvragen via 3fm.nl/plaat. In ruil voor een donatie draaien de Glazen Huis-dj's de aangevraagde nummers. Dit jaar gaat de opbrengst van 3FM Serious Request naar Stichting ALS Nederland. In Rob & Wijnand en de Ochtendshow heeft René Froger vandaag het eerste verzoeknummer voor 3FM Serious Request aangevraagd. Froger is ambassadeur voor Stichting ALS Nederland en heeft als eerste plaat zijn nummer met Thomas Acda 'Vier Het Leven' aangevraagd.

Stichting ALS Nederland

Met het geld kan Stichting ALS Nederland onderzoek naar de oorzaak en behandeling van ALS, PSMA en PLS financieren, maar ook hulpmiddelen voor mensen die nu ALS hebben. Denk aan een spraakcomputer, als praten niet meer mogelijk is, een opklapbare elektrische rolstoel of een couplesbed waarin ze samen met hun partner kunnen slapen. ALS was lang een ziekte die vrij onbekend was, en waar maar weinig aandacht voor was. De ALS Ice Bucket Challenge in 2014 maakte daar verandering in.

Wat als je nog één plaat kan aanvragen? Dit jaar staat muziek centraal in de campagne voor 3FM Serious Request. De actie is ooit ontstaan om zoveel mogelijk verzoeknummers te draaien van luisteraars. ‘Wat als je nog één plaat kan aanvragen’ is het thema dat als een rode draad door de Glazen Huis-week loopt. Want mensen die ALS hebben, leven gemiddeld maar drie tot vijf jaar. Eén voor één vallen alle spieren uit, met de dood als gevolg. Welke plaat willen zij nog aanvragen, of juist vóór hen? Met welke plaat vieren Nederlanders hun leven, welke is favoriet of welk nummer heeft een bijzondere persoonlijke betekenis? 3FM Top Serious Request Wie na 3FM Serious Request nog wil nagenieten van alle nummers die tijdens de actieweek zijn aangevraagd, kan van kerstavond tot oudjaarsdag terecht op 3FM. Dan wordt de 3FM Top Serious Request gedraaid met de meest aangevraagde platen. Dit jaar niet alleen van deze editie, maar van de afgelopen twintig edities. De 3FM Top Serious Request start zondag 24 december om 22.00 uur en is tot zondag 31 december 12.00 uur te horen op 3FM.

Twintigste editie 3FM Serious Request zet zich ook dit jaar in de week voor kerst in voor het goede doel, deze twintigste editie voor Stichting ALS Nederland. Van 17 t/m 24 december staan de radiozender en alle online en social kanalen van 3FM volledig in het teken van de actie. 3FM-dj’s Barend van Deelen, Sophie Hijlkema en Wijnand Speelman maken 24 uur per dag live radio en online content gemaakt vanuit het Glazen Huis op de Grote Markt in Nijmegen. [Fotocredits - © NPO 3FM]