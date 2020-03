3FM start Serious Request: Never Walk Alone

Radiozender 3FM haalt haar succesformule 3FM Serious Request uit de kast en start over twee weken met de 3FM Serious Request: Never Walk Alone.

Tweede Paasdag

Van maandag 13 april tot en met zaterdag 18 april gaan ze geld inzamelen voor het Rode Kruis met als doel om hulp te bieden tijdens de coronacrisis. Zoals we inmiddels weten kan je als luisteraar door een bedrag te doneren een nummer aanvragen tijdens de show. Ook kun je straks doneren als je een liedje aanvraagt voor bijvoorbeeld iemand die ziek is, thuis werkt of helden uit de zorg.

Vanaf de tweede week van april zal elke DJ een radioshow van 6 uur achter elkaar maken. De 3FM DJ's trekken niet door het land maar blijven net als heel Nederland op hun thuisbasis namelijk de studio. DJ Sander Hoogendoorn begint met deze speciale Serious Request actie op Tweede Paasdag. DJ Timur Perlin lost hem vervolgens af. De avonduren worden verzorgd door Frank van der Lende en Eva Koreman.