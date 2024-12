3FM Serious Request 2024 van start in het Glazen Huis (Zwolle)

3FM-dj’s Barend van Deelen, Sophie Hijlkema en Wijnand Speelman zitten opgesloten in het Glazen Huis op het Rodetorenplein in Zwolle. Burgemeester Peter Snijders overhandigde de sleutel van het huis aan kinderen met een metabole ziekte, die de deur achter de dj’s dicht deden. Daarmee is 3FM Serious Request 2024 vandaag officieel van start gegaan. RONDÉ trapte de actie muzikaal af met het themalied van dit jaar: I Believe In Love. 3FM Serious Request is de hele week 24 uur per dag te volgen via 3FM, NPO Start en NPO 1 extra.

In actie voor Metakids

De Glazen Huis-dj’s komen in de week voor kerst samen met heel Nederland dag en nacht in actie voor Metakids. Zij strijden voor kinderen met een metabole ziekte. Met het geld kunnen zij onderzoek doen naar onder meer gentherapie en medicijnen, om een metabole ziekte behandelbaar te maken. Heel Nederland kan bijdragen aan 3FM Serious Request door als vanouds een plaat aan te vragen voor geld, een donatie te doen, mee te bieden op een item van de veiling of zelf in actie te komen. Voor bezoekers is het mogelijk om langs te komen bij het Glazen Huis en ter plekke een donatie te doen via de brievenbus of een cheque in te leveren. Het Rodetorenplein in Zwolle is 24 uur per dag geopend voor publiek.

Optredens bij het Glazen Huis

Geen Glazen Huis zonder gasten en live-optredens van de beste Nederlandse én internationale artiesten. Tijdens 3FM Serious Request zijn er optredens van onder meer Oscar and the Wolf, Franz Ferdinand, Tinlicker, RONDÉ, Kane, Mr. Belt & Wezol, Donnie, Sticks, MEAU & Pommelien Thijs, Typhoon, Bente, Douwe Bob & SERA, Bizzey, Brennan Heart, Ran-D, Wildstylez, Chef’Special, Davina Michelle, Frans Duijts, Lucas & Steve en Son Mieux. De presentatie op het grote podium is in handen van 3FM-dj Rob Janssen. Daarnaast komen er de hele week, 24 uur per dag, uiteenlopende huis- en nachtgasten voorbij die de dj’s bijstaan.

Andere activiteiten bij het Glazen Huis

Naast het bezoeken van de dj’s die dag en nacht radio maken, worden er ook allerlei activiteiten rondom het Glazen Huis georganiseerd waarvan de opbrengst voor Metakids is. 3FM-dj Rob Janssen host na de optredens op het grote podium zijn eigen feestcafé onder de noemer ‘Robs Afterparty’. Zes avonden lang, van 18 t/m 23 december, tovert Rob café Taboe op het Gasthuisplein in Zwolle om tot dé plek voor muziek en gezelligheid. Van 23:30 tot 03:00 uur kunnen bezoekers hier terecht voor een feestelijke afsluiter van de dag. De entree bedraagt minimaal 3 euro, die volledig naar 3FM Serious Request gaat. Ook in de kroeg zijn er activaties om extra geld op te halen voor het goede doel. Doneren voor deze actie kan ook zonder langs te komen, via 3FM.nl/afterparty.

Voor deze avonden heeft Rob een bijzondere line-up samengesteld:

Woensdag 18 december 00:00 – 00:30: Feest DJ Ruud

Vrijdag 20 december 00:00 – 01:00: Feest DJ Maarten

Zaterdag 21 december 00:30 – 01:30: Thomas van Groningen

Zondag 22 december 00:30 – 01:30: Obi & Andres: Op Zwolle Touren

Mis niets van 3FM Serious Request

3FM Serious Request is 24 uur per dag te volgen via 3FM, 3FM.nl en NPO Luister. Wie mee wil kijken met de dj’s in het Glazen Huis kan dat doen via NPO 1 extra en NPO Start. Op NPO 1 zijn er de hele dag door updates van de dj’s in het Glazen Huis en De Tussenstand vlak voor het NOS Achtuurjournaal, om 19.50 uur. NPO 3 staat iedere avond in het teken van de actie, met onder meer een dagelijkse live talkshow om 21.30 uur.

Nieuw dit jaar is de Social Room. Bekende influencers doen hier online verslag van de actie en schakelen met Barend, Sophie en Wijnand in het Glazen Huis om ze op de hoogte te brengen van al het online nieuws. Van 19 tot en met 23 december zijn zij ook dagelijks tijdens de TikTok livestream te zien. Dat is tussen 11.30 en 12.15 uur, 15.00 en 15.45 uur en tussen 19.30 en 20.15 uur. Op dinsdag 24 december alleen tussen 11.30 en 12.15 uur en vervolgens tussen 15.00 en 15.45 uur. De livestream is te volgen op het TikTok-kanaal van NPO 3FM.

De finale van 3FM Serious Request 2024 is op kerstavond om 19.25 uur te zien op NPO 3, met de live bekendmaking van het eindbedrag.

Fotocredits: NPO 3FM.