Misschien heb je weinig met recycling: maar je hebt nu eenmaal al die verschillende Kliko’s, dan kun je ze ook maar beter gewoon gaan gebruiken, toch? Veel mensen doen dat ook wel, maar tegelijkertijd maken veel mensen ook fouten als het om het juist scheiden van afval gaat. Soms denk je iets goed te doen, maar blijkt het toch niet helemaal te kloppen.

Kattenbakkorrels

Kattenbakkorrels komen ergens uit een gebergte in Turkije, dus je zou denken dat zulke natuurlijke producten ook weer thuishoren in de groene bak. Nee hoor: kattenpoep kan parasieten bevatten, zoals toxoplasma gondii. Die overleven het recycleproces en komen dan in de grond terecht. Daarnaast zitten er vaak schadelijke stoffen en inkt in, waardoor is gezegd dat alle kattenbakkorrels in het gewone afval moeten.

Pizzadozen

De klassieker is toch wel pizzadozen. Je denkt dat je een geweldig stuk karton in je handen hebt, maar stiekem zit er allemaal vet op wat helemaal niet in de papierbak terecht moet komen. Weet je 100 procent zeker dat er geen vet of kaas op de doos zit, of een gedeelte van de doos, dan kan het wel maar anders moet die pizzadoos, hoeveel karton het ook is, toch echt in de gewone bak.

Drinkglazen

Denk je er goed aan te doen om een kapotgevallen drinkglas in de glasbak te doen in plaats van het gewone afval? Helaas, dat heb je mis. Drinkglazen zijn van een ander materiaal gemaakt dan verpakkingsglas, waardoor ze niet goed oplossen in de glasoven en nieuw glas laten scheuren. Gewoon in het gewone afval gooien dus.

Bakpapier

Bakpapier wordt wel papier genoemd, en ergens is het ook een laag papier, maar het is toch vooral voorzien van een dikke laag was of siliconen waar de apparaten in de papierverwerking helemaal niets mee kunnen: lekker in de gewone bak gooien dus.

Chipszakken

Je zou denken dat een chipszak heel folie/plastic-achtig is en daardoor niet in het gewone afval thuishoort, maar dat is niet zo: het zijn meerdere lagen op elkaar en die kunnen de apparaten niet scheiden, waardoor die lege zak Hamka’s gewoon in het normale afval mee moet.

Piepschuim

Piepschuim afval heb je waarschijnlijk niet vaak, maar als je het hebt, recycle je het waarschijnlijk verkeerd. Witte piepschuimverpakkingen worden een miljoen bolletjes en dat is heel irritant. Heb je echt een gigantische plaat, dan kun je ermee naar de milieustraat gaan, maar voor alle overige brokken verwijzen we je weer naar het gewone afval.

Koffiecups

We hebben hier eerder aandacht aan besteed op Eatly , namelijk toen Nespresso met composteerbare cups kwam: je moet cups van koffie en theepads en dergelijke toch echt bij het restafval doen. Dat komt omdat de verpakking van pads dichtgesealed zijn met een beetje polypropyleen. Wederom in de gewone bak dus. Ook als er op staat dat het composteerbare pads zijn.

Plastic speeltjes