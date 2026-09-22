Elk bedrijf heeft afvalstromen en de tijd dat je alle afval in een centrale container kon gooien is al lang voorbij. Gescheiden ophalen is nu het devies en dat betekent dat je als bedrijf een soort eigen gescheiden afvalinzameling station in hebt moeten richten. IT afval is een van de afvalstromen die je moet verzorgen. En dat kan als volgt:

Van eigen IT afval aanpak

Wie klein begint, herkent het vast: ergens in het magazijn is een verzamelpunt van verschillende soorten afval, zodat ze ook gescheiden weggebracht of opgehaald kunnen worden. Wat je zelf doet en wanneer je iemand inhuurt, hangt af van regelgeving, de tijd die je hiermee als ondernemer kwijt bent en de kosten.

Voor kleine ondernemers kan het daarnaast best lastig zijn om aan het hele ‘reduce, reuse, recycle’ principe invulling te geven. Want hoe weet jij – in de plantenteelt of voedingsindustrie – bijvoorbeeld wat er allemaal in IT apparaten zit en wat daarvan als materiaal hergebruikt kan worden?

Naar centraal IT waste beleid met een E-waste partner

Wanneer je regelmatig of veel IT afval hebt, is het dan ook veel slimmer om een afvalpartner in de arm te nemen en wel een die is gespecialiseerd in it recycling

Natuurlijk kun je dit ook met andere afvalstromen zoals glas, papier en voedselresten doen. En als je chemisch afval hebt, is een partner gespecialiseerd in dit type afval ook een handige keuze. Maar voor IT recycling is er nog een belangrijke reden. E-Waste Nederland legt uit:

Door een afvalpartner op IT gebied in te schakelen, draag je bij aan duurzaam ondernemen. Dit kun je als bedrijf dus mooi op je website vermelden om je imago een boost te geven. Wij scheiden namelijk e-waste op een doordachte manier.

Eerst halen we alle IT apparatuur bij onze klanten op. Elk item wordt gekeurd en indien mogelijk repareren we het. Hierdoor kan het hergebruikt worden, of we doneren het aan instanties die daar raad mee weten.

IT apparatuur die niet meer te redden is, wordt uit elkaar gehaald en elk klein onderdeel sorteren we in bakken. Deze uiteindelijke grotere verzameling kan namelijk weer als basisgrondstof worden ingezet. Dat is circulariteit ten top! Geen grondstoffen hoeven winnen die nog gewoon voorradig zijn wanneer we met z’n allen de moeite en tijd nemen om afval te scheiden.

Kortom

Van eenmanszaak tot grote multinational; iedereen kan zijn steentje bijdragen door IT afval op te laten halen en professioneel te laten scheiden en verwerken. Soms levert je oude IT apparatuur zelfs nog een leuke cent op. Na ervan afstand te hebben gedaan, weet een expert namelijk precies welke waarde het nog kan hebben. Dat is een mooi voordeel waar je niet altijd op hebt gerekend.

Een tweede en zeker niet onbelangrijk voordeel, is niet alleen die boost voor het bedrijfsimago of mogelijke opbrengsten, maar ook de veilige behandeling van nog aanwezige data. Jouw IT afvalpartner zorgt namelijk voor gecertificeerde datavernietiging, waardoor je na het afdragen van IT apparatuur altijd over een vernietigingsverklaring beschikt die je bewaart bij al je andere belangrijke bedrijfsdocumenten.

Doen dus, die e-waste partner uitnodigen voor een kop koffie en samen bijpraten over de duurzame aanpak van IT afval.