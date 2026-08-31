Natuurlijk wil je met de naam van jouw bedrijf of die van een van je medewerkers niet in het landelijke nieuws komen. Jij wilt geen smeuïge datalek verhalen die je bedrijfsimago nog jarenlang schade aandoen. En je wilt ook niet op de website van Datalekt worden vermeld.

Is het je om een of andere reden gebeurd, dan wil je nu anders en kies je voor gegarandeerde bedrijfsveiligheid van je data. Maar ook als je het zekere voor het onzekere wilt nemen, zorg je nu voor een betrouwbare partij die al je data vernietigt!

Ga voor gemak: datadragers laten ophalen

Je hoeft geen interne medewerker in te huren die speciaal op de vernietiging van data wordt gezet. Een vaste toevoeging aan de loonlijst is dus onnodig. En ook de risico’s die hierbij komen kijken, wanneer het niet je expertise is, kun je vermijden. Kies voor complete ontzorging en nodig een datavernietigingspartner uit die gewoon bij jouw bedrijf de datadragers komt ophalen. Dat scheelt kosten, gedoe en kopzorgen!

Van mini tot de grootste datadragers

Bij datavernietiging moet je echt denken aan alle datadragende objecten. En hier heb je wel een registratiesysteem of up to date inventarisatielijst voor nodig, want je moet weten of er door jouw personeel gebruik wordt gemaakt van bijvoorbeeld:

usb-sticks waar HR personeelsgegevens op heeft staan of waar de afdeling service- en contractmanagement offertes voor nieuwe leveranciers op bewaart

oude diskettes met technische details die iemand thuis heeft liggen, omdat hij voor het weekend een keer werk mee naar huis heeft genomen om verder te gaan met de productontwikkeling van een noviteit

Dit zijn voorbeelden van kleinere datadragers. W3E licht toe: De dragers die omvangrijke vormen aannemen, zoals bijvoorbeeld serverruimten met grote serverkasten, worden meestal niet zo snel over het hoofd gezien. Maar dit formaat datadragers kunnen wij ook ophalen en vernietigen, zodat nog aanwezige data niet meer bruikbaar of leesbaar is.

Hoe permanent data laten vernietigen?

Voor de keuze van het definitief en onherroepelijk vernietigen van data, wordt gekeken naar het object. Voor sommige apparaten wordt speciale software gebruikt, zoals Blancco. Deze software wist eventuele nog aanwezige data, door het een aantal keren achter elkaar te overschrijven. Hierdoor is er geen kaas meer te maken. Het mooie voor jouw bedrijf is dat je bij dit type datavernietiging altijd een clean disk statement krijgt, waardoor je aan kunt tonen dat met 100% garantie alle data is vernietigd.

Een andere vorm van datavernietiging is het shredden (soms ook shredderen genoemd) van de drager zelf. Dan wordt er geen software gebruikt om data te wissen, maar wordt het item compleet versnipperd. De versnipperde stukjes van meerdere datadragers komen in een grote container terecht, waardoor dit zelfs voor de meest ervaren puzzelaar een onmogelijke klus is.

Kortom

Wil je met jouw bedrijf geen risico’s lopen en de datavernietiging gewoon professioneel hebben geregeld? Maak dan afspraken met een expert in circulaire ICT oplossingen die datavernietiging als core competence heeft. Je zult er geen moment spijt van krijgen en kunt ’s nachts weer rustig slapen.