Een marketingmanager die linkbuilding wil uitbesteden, begint bijna altijd bij Google . Zoek daar op beste linkbuilding agency 2026 en je krijgt tientallen lijstjes die elkaar tegenspreken. Dat komt doordat de partijen achter die namen niet hetzelfde werk doen. De een plaatst elke maand op grote schaal, de ander bouwt in een jaar tijd een handvol relaties op met redacties in een enkele sector. In beide gevallen heet dat linkbuilding. Leg je de vijf bureaus hieronder naast elkaar, dan zie je vooral vijf manieren van werken.

Vijf bureaus die het werk verschillend organiseren

Voordat je namen naast elkaar legt, helpt het om te weten waar je op let. In de praktijk zeggen vier dingen het meeste:

het netwerk waar de plaatsingen vandaan komen

de talen en markten die het bureau zelf bedient

of het bureau breed werkt of in een paar sectoren zit

of het bureau ook voor andere bureaus werkt

Die vier verschillen sterker van bureau tot bureau dan de dienst zelf.

Seeders

Seeders combineert linkbuilding met SEO , SEA, digital PR en optimalisatie voor AI-zoekmachines. Het team werkt vanuit tien landen en heeft een eigen netwerk van uitgevers. Elke maand krijg je een rapportage met de nieuwe domeinen. Bureaus kunnen het werk onder hun eigen naam laten uitvoeren. Wie in meerdere talen tegelijk wil groeien, koopt bij de linkbuildingdienst van seeders.com plaatsingen in al die talen uit één netwerk in.

Digital Newsgroup

Bij Digital Newsgroup gaat vrijwel alles over linkbuilding. Het bureau werkt met een eigen database van zeventigduizend sites en plaatst daarnaast persberichten met nieuwswaarde op nieuwswebsites. Er zijn aparte trajecten voor Duitsland, Zwitserland en de Verenigde Staten, dus een stap over de grens hoeft niet bij een andere partij te beginnen. De rapportage loopt via software die het bureau zelf heeft gebouwd. Het werkgebied beslaat ruim zeventig landen.

GrowthMate

GrowthMate bedient vooral softwarebedrijven en andere B2B-partijen, met het zwaartepunt bij SaaS. De outreach loopt via een netwerk van blogs en via relaties die het team zelf onderhoudt. Bij een onderwerp waarover maar een handvol vakmedia schrijft, kennen die redacties het thema meestal al. Dat scheelt een ronde in de afstemming over de invalshoek en de toon van een stuk. Het werk bestaat uit gastbijdragen, plaatsingen in bestaande lijstartikelen en merkvermeldingen zonder link.

LASEO

In Amsterdam werkt LASEO, een bureau dat naar eigen zeggen niets anders doet dan SEO. Linkbuilding staat er naast de technische en de inhoudelijke kant van het vak, en het werkgebied loopt van Nederland tot Europa en de Verenigde Staten. Het team bestaat uit SEO-strategen en linkbuilders. AI-zoekoptimalisatie staat er als aparte dienst naast de klassieke SEO. LASEO staat bij Semrush vermeld als officieel partnerbureau voor SEO.

Economy

Meer dan vijftig marketing-, media- en designbureaus besteden hun linkbuilding uit aan Economy in Delft. Dat doet het bureau al bijna twintig jaar. Het werk gaat onder de naam van de opdrachtgever de deur uit, en eindklanten kunnen er ook rechtstreeks terecht. De plaatsingen komen uit een internationaal partnernetwerk, en het team let daarbij op variatie in het backlinkprofiel. Naast linkbuilding doet het bureau ook SEO en SEA.

Het bureau dat past, hangt af van waar je wilt groeien

Er bestaat geen bureau dat voor elk bedrijf het beste is. Een webshop die in vier landen verkoopt, heeft een bureau nodig dat in al die landen kan plaatsen. Een softwarebedrijf in een markt met een handvol vakmedia wil vooral weten of die redacties in het netwerk zitten. Werk je zelf bij een bureau, dan telt vooral of je het werk onder je eigen naam kunt doorzetten. Vraag in elk kennismakingsgesprek waar de plaatsingen vandaan komen en in welke talen het bureau zelf werkt. Vraag daarna of het in jouw sector thuis is. Aan die antwoorden hoor je of het aanbod bij je plannen past.