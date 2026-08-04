Werken doe je allang niet meer alleen achter een bureau. Je zit bij een klant, werkt een dag thuis, of pakt onderweg snel een telefoontje op. Toch verwachten klanten dat je professioneel bereikbaar bent, alsof je gewoon op kantoor zit. De vaste telefoonlijn met een toestel op je bureau past niet meer bij die manier van werken. Een vast nummer op mobiel wel.

Vast bellen, zonder vaste plek

Een vast nummer op je mobiel werkt precies zoals het klinkt: je zakelijke nummer staat niet vast aan een bureau of telefoonlijn, maar aan een app op je telefoon. Je belt en wordt gebeld op je eigen mobiel, terwijl je 06 privé blijft. Geen tweede toestel in je tas, geen aparte simkaart, geen koperdraad naar een meterkast. Waar je ook bent, je bent bereikbaar op één herkenbaar zakelijk nummer.

Dat betekent ook dat je zelf bepaalt hoe en wanneer je bereikbaar bent. Werk je 's avonds niet? Dan zet je je zakelijke nummer uit terwijl je privé gewoon bereikbaar blijft. Die scheiding is voor veel zelfstandigen en kleine teams precies de reden om over te stappen.

Waarom een 085-nummer?

Bij het kiezen van een zakelijk nummer valt de keuze vaak op een 085 telefoonnummer . Dat is een landelijk nummer dat niet aan een specifieke stad of regio gebonden is, ideaal als je klanten door heel Nederland zitten of als je bedrijf niet aan één plek vastzit. Het oogt professioneel, is meteen herkenbaar als zakelijk, en klanten bellen tegen hun gewone lokale tarief.

Voor ondernemers die veel onderweg zijn, is dat een prettige combinatie: een landelijk, professioneel nummer dat overal met je meereist, zonder dat je aan een vaste locatie vastzit.

In een paar minuten geregeld

Het praktische voordeel is dat je er nauwelijks iets voor hoeft te doen. Geen installateur, geen wachttijd, geen investering in apparatuur. Je kiest een nummer, koppelt het aan de app op je bestaande telefoon en bent bereikbaar. Groeit je bedrijf, dan groeit je telefonie mee: je voegt eenvoudig extra gebruikers of functies toe wanneer dat nodig is.

Voor de moderne ondernemer die overal werkt behalve achter een vast bureau, is een vast nummer op mobiel dan ook een logische keuze, professioneel bereikbaar, waar je ook bent.