In een wereld vol AI-content wint het fysieke presentje weer terrein

De tijdlijn stroomt vol met content die door een model is uitgespuugd, en je merkt het: we scrollen sneller en onthouden minder. Interessant genoeg zie je daardoor een tegenbeweging ontstaan. Merken grijpen terug naar iets ouderwets tastbaars om nog op te vallen.

Een fysiek voorwerp met een logo klinkt als marketing uit 2005. Toch werkt het in 2026 misschien wel beter dan ooit, juist omdat het zo afwijkt van de eindeloze digitale ruis.

Aandacht is het echte schaarse goed

Advertentieruimte is oneindig, aandacht niet. Een banner verdwijnt binnen een seconde uit beeld. Een drinkfles of tas met een merk erop gaat mee de straat op en blijft weken tot maanden zichtbaar, bij de gebruiker en bij iedereen die het ziet. Dat maakt het per merkcontact spotgoedkoop. En anders dan een gesponsorde post voelt het niet als reclame die je wordt opgedrongen.

Reken het eens per contactmoment uit

Marketeers vergelijken de kosten zelden eerlijk. Een online impressie is goedkoop, maar vluchtig. Een tas die iemand een jaar lang gebruikt, levert honderden blikken op voor een eenmalig bedrag. Deel dat bedrag door het aantal keren dat het ding gezien wordt en je komt op een prijs per contact waar geen advertentieveiling tegenop kan.

Fysiek en digitaal versterken elkaar

Het slimme zit in de brug tussen beide. Zet een QR-code op een fles of tas en je stuurt mensen alsnog naar een landingspagina, een actie of een video. Meteen weet je ook hoeveel mensen via dat fysieke item terugkomen, iets wat een spandoek nooit heeft kunnen vertellen. Aanbieders als Pinkcube laten je producten volledig in je huisstijl bedrukken, inclusief zo'n code als je dat wil.

Wat je vooral niet moet doen

De grootste misser is kiezen voor zo goedkoop mogelijk. Een plastic dingetje dat na een dag breekt, koppelt je merk aan wegwerp, en dat is precies het signaal dat je niet wil afgeven. Liever een kleiner aantal spullen die mensen echt houden dan een berg die de eerste de beste prullenbak in gaat. Let ook op materiaal: gerecycled plastic of biologisch katoen kosten weinig extra maar sluiten aan bij een publiek dat toch al kritisch naar merken kijkt.

Een voorbeeld van een stand die wel blijft plakken

Denk aan een softwarebedrijf dat op een tech-event geen flyers uitdeelt maar een handige, goed ontworpen powerbank met een QR-code erop. De flyer belandt in de prullenbak bij de uitgang. De powerbank ligt maanden later nog op een bureau, en die code is inmiddels een paar keer gescand. Dezelfde stand, hetzelfde budget, een compleet ander rendement.

Voor wie werkt dit?

Niet voor iedereen. Wie puur op online conversie stuurt, heeft er weinig aan. Maar sta je op events, wil je klanten binden of nieuwe medewerkers een goede eerste dag geven, dan doet een tastbaar item iets wat een post op de tijdlijn niet kan: het blijft.

De psychologie erachter is oud maar hardnekkig

Er speelt een simpel mechanisme mee: wederkerigheid. Wie iets aardigs krijgt, voelt zich eerder geneigd iets terug te doen, al is het maar een positiever gevoel bij het merk. Geen model of algoritme heeft dat veranderd. Sterker nog, in een tijd waarin bijna elk contact via een scherm loopt, valt een echt, fysiek gebaar juist meer op dan tien jaar geleden.

Voeg daaraan toe dat we een voorwerp dat we vasthouden beter onthouden dan iets wat langsflitst, en je snapt waarom een tas of fles blijft plakken terwijl een advertentie meteen weer weg is.

Duurzaam is inmiddels het minimum

Waar het vroeger draaide om zo veel mogelijk weggeven, letten ontvangers nu op afval. Een berg wegwerpplastic doet je merk eerder kwaad dan goed, zeker bij een publiek dat toch al kritisch naar bedrijven kijkt. Materialen als gerecycled plastic, bamboe en biologisch katoen kosten weinig extra maar zeggen wel iets over hoe je naar de wereld kijkt.

De trend gaat richting minder maar beter. Een handvol kwalitatieve, herbruikbare items maakt meer indruk dan een doos vol goedkope gadgets, en het past bij de bredere beweging waarin bedrijven op hun voetafdruk worden afgerekend.

De ironie wil dat naarmate onze wereld digitaler wordt, het fysieke exemplaar meer waard wordt. Een goed gekozen merkartikel is geen stap terug. Het is een slimme reactie op een tijdlijn die niemand meer echt leest.