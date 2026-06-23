Het internet is kapot.

Klik vandaag een willekeurige website aan en je weet precies wat je krijgt. Een gigantische cookiemelding in je gezicht, een pop-up voor een nieuwsbrief die je niet wil en een lay-out die je die dag al honderd keer hebt gezien. Het web is een eenheidsworst geworden. Sinds de doorbraak van generatieve AI gooit iedereen dezelfde teksten in dezelfde dertien-in-een-dozijn templates. Handig voor de snelheid, minder goed voor je merk.

De dood van de gebruikerservaring

We zijn eigenlijk de belangrijkste regel van het internet vergeten: het draait om de gebruiker. Consumenten zijn niet stom. Die voelen precies aan wanneer een website snel in elkaar is geklikt om een product te pushen. Daardoor haken ze af. Niet alleen omdat het saai is, maar ook omdat die kant-en-klare templates technisch vaak rammelen aan alle kanten. Ze hangen aan elkaar van de zware plug-ins en onnodige code. Het resultaat? Een trage site. En op het web is een seconde vertraging simpelweg een verloren klant.

Als je nu nog wilt opvallen, moet je durven breken met de standaard. Dat is waarom serieuze merken de templates skippen en kiezen voor de snelheid en vrijheid van bijvoorbeeld 2manydots custom WordPress websites . Geen overbodige troep, maar code die is gebouwd voor performance.

Stop met invullen, start met bouwen

Een website is geen digitaal visitekaartje dat je eenmalig online zet en daarna vergeet. Het is een levend organisme. Het moet sneller laden dan de concurrent, perfect werken op elk scherm en meteen antwoord geven op de vraag van je bezoeker. Dat vraagt om data, psychologie en een flinke dosis technische creativiteit.