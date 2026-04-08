Finland wordt TikToks Europese datavesting. Twee miljard euro in één jaar, en het debat over veiligheid is nog niet voorbij.

TikTok investeert €1 miljard in een tweede datacentrum in Finland, ditmaal in het Kiveriö-district in de zuidelijke stad Lahti. Het eerste Finse datacentrum, in Kouvola - ook voor €1 miljard - gaat later dit jaar online. Samen pompt TikTok daarmee in minder dan een jaar tijd twee miljard euro in Finse data -infrastructuur.

Project Clover: €12 miljard voor Europese datasouvereiniteit

De investering is onderdeel van Project Clover, TikToks €12 miljard kostend programma om de data van meer dan 200 miljoen Europese gebruikers volledig op Europees grondgebied op te slaan. Binnen Project Clover is een speciale Europese data-enclave opgezet met extra technische, operationele en governance-maatregelen. Op dit moment staat Europese gebruikersdata nog verspreid over locaties in Noorwegen, Ierland en de VS. Finland moet de afhankelijkheid van Amerikaanse servers uiteindelijk elimineren.

Het datacentrum in Lahti start met een capaciteit van 50 megawatt en kan opschalen tot 128 megawatt. Operationeel in 2027.

Cybersecuritybedrijf NCC Group treedt op als onafhankelijk toezichthouder op de datastromen — en dat werk werd dit jaar beloond met een Security Excellence Award voor "Security Project of the Year" van vakpublicatie Computing. Dat is een concrete validatie van het toezichtsmodel, in een sector waar onafhankelijke verificatie doorgaans schaars is.

Finland als Europese datahotspot

Christian Hannibal, Head of Public Policy voor TikTok in Finland, legt de keuze voor het land uit: "Finland biedt een unieke combinatie van sterke digitale infrastructuur, toegang tot schone en betrouwbare energie en een hoogopgeleide beroepsbevolking. Dat maakt het een logische keuze voor ons nu we onze Europese infrastructuur verder uitbreiden."

Finland trekt grote techbedrijven aan door zijn koele klimaat, goedkope hernieuwbare energie en stabiele regelgeving. Microsoft en Google gingen TikTok al voor. De Finse datacentermarkt heeft inmiddels meer dan 20 geplande faciliteiten in de pijplijn, goed voor zo'n €13 miljard aan investeringen.

Politiek gevoelig

De ontvangst in Finland is niet eenduidig. TikToks eerste Finse investering leidde vorig jaar tot politieke ophef: de Finse defensieminister had de investering in 2024 goedgekeurd zonder gekozen politici te informeren. Toenmalig minister van Economische Zaken Wille Rydman riep de lokale eigenaar zelfs op om TikTok als huurder te heroverwegen, vanwege veiligheidszorgen en gebrek aan transparantie.

De burgemeester van Lahti, Niko Kyynäräinen, verwelkomt de nieuwe investering juist enthousiast: "Lahti maakt deel uit van de groei en ontwikkeling van de internationale data-economie. In de context van Lahti is deze investering aanzienlijk. We zijn blij dat er een hoofdhuurderovereenkomst is getekend en dat het project volgens planning verloopt."

Dat contrast zegt veel over hoe het debat rondom TikTok in Europa werkt: op nationaal niveau wantrouwen, lokaal worden de economische voordelen graag omarmd.

Timing

De aankondiging komt op een moment dat ByteDance in januari ternauwernood een Amerikaanse ban ontliep wegens dataprivacyzorgen, en de Europese druk op sociale mediaplatforms rond kinderveiligheid fors toeneemt. TikToks antwoord: investeer in infrastructuur, zet data dicht bij regulatoren en blijf bouwen.