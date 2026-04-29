Vroeger vonden mensen het maar eng om een andere kabel in hun laptop te pluggen, maar tegenwoordig is dat helemaal anders, zeker sinds de EU het per vandaag verplicht stelt dat laptops kunnen worden opgeladen via USB-C. De regels zijn nu van kracht en alle laptops die je online koopt, moeten dus van stroom kunnen worden voorzien met de universele USB-C-kabel.

USB-C-poort

We hebben al sinds 2022 de richtlijn dat veel kleine gadgets zoals smartphones per se een USB-C- poort moeten hebben om op te laden. De EU hoopt hiermee ewaste tegen te gaan: als je een veelheid aan verschillende kabels hebt, waarvan de helft oud is en je het bijbehorende apparaat niet meer hebt, dan gooi je ze immers weg. Met één kabel ‘to rule them all’ heb je daar minder last van. Ook kunnen gadgetmakers hun laptop zonder lader leveren, wat ook weer ewaste scheelt: hoeveel laders kan iemand immers nodig hebben?

Smartphones, tablets, camera’s , hoofdtelefoons, Bluetooth-speakers, navigatiesystemen en zelfs gameconsoles hebben al sinds 28 december 2024 de verplichting dat er een fysieke USB-C-laadpoort aanwezig moet zijn, Voor laptops was dat tot 28 april 2026. Nu is die tijd dus voorbij en moeten alle laptops die worden verkocht van een USB-C-poort voor opladen zijn voorzien. USB-C gaat tot 240 Watt. We hebben de afgelopen jaren al gezien dat veel fabrikanten naar USB-C zijn overgegaan, maar dat worden er straks nog veel meer. En je kunt als consument dan kiezen of je graag met of zonder lader wil.

Smartphone opladen

Het is afwachten of alle winkels inderdaad meegaan in de nieuwe regels of dat er toch nog wat voorraad ligt die eerst wordt verkocht. In ieder geval weet je als consument nu dat je in je recht staat en een laptop mag verwachten met een USB-C-poort. Ook is het goed om te weten dat je laptopladers ook prima kunt gebruiken om bijvoorbeeld je telefoon op te laden. Het is wel beter om er een iets meer passende lader voor te gebruiken, maar in principe zijn alle smartphones uitgerust met technologie waardoor ze goed met de lader kunnen omgaan, zodat er niet in één keer veel te veel energie de gadget ingaat.