Om 02.00 uur wordt het 03.00 uur. Je verliest een uur slaap, maar gelukkig hoef je zelf niets te doen.

In de nacht van zaterdag 28 maart 2026 op zondag 29 maart 2026 gaat de zomertijd weer in. Je smartphone laptop en smartwatch passen zich automatisch aan - maar niet elk apparaat in huis doet dat even soepel. En ondertussen blijft de vraag: waarom doen we dit eigenlijk nog?

Wat past zich automatisch aan?

De meeste moderne apparaten regelen het zelf via internet of GPS. Denk aan je smartphone, tablet, laptop en smartwatch. Slimme thermostaten en andere smart home-apparaten doen het in de meeste gevallen ook automatisch, mits ze verbonden zijn met internet.

Wat je wél zelf moet verzetten: de magnetronklok, je autoradio, analoge klokken en misschien nog die oude wekkerradio op je nachtkastje. En als je een NAS of server draait: check even of de tijdzone correct is ingesteld, want dat kan anders voor verwarring zorgen in logs en geplande taken.

Waarom bestaat de zomertijd nog?

Goede vraag. De zomertijd werd in 1916 ingevoerd om kolen te besparen tijdens de Eerste Wereldoorlog, en in 1977 opnieuw om energie te besparen tijdens de oliecrisis. Of het tegenwoordig nog iets oplevert, is twijfelachtig.

De Europese Commissie stelde in 2018 voor om de zomertijd af te schaffen en permanent over te stappen op één tijdzone. Het voorstel haalde het niet - mede omdat EU-lidstaten het onderling niet eens konden worden over welke tijd ze dan permanent zouden hanteren. Ook Trump liet zich er ooit over uit: hij noemde het systeem "onhandig en duur." Sindsdien is er weinig meer van vernomen.

Voorlopig verandert er dus niets. De wintertijd gaat dit jaar terug op zondag 25 oktober 2026.

Tips om snel aan de zomertijd te wennen

Het wegvallen van een uur slaap klinkt onschuldig, maar je bioritme merkt het wel degelijk = en bij jonge kinderen kan het even duren voor het ritme weer klopt. Een paar tips:

Verschuif je bedtijd geleidelijk. Ga de komende avonden 15 à 20 minuten eerder naar bed, zodat je lichaam rustig went.

Zorg voor voldoende daglicht overdag. Ga naar buiten, ook als het bewolkt is. Daglicht helpt je bioritme zich sneller aan te passen.

Vermijd schermen vlak voor het slapengaan. Dat geldt eigenlijk altijd, maar is deze week extra relevant.

Voor jonge kinderen: pas het slaapschema al een paar dagen van tevoren aan. Leg ze elke dag 10 tot 15 minuten eerder in bed, zodat de overgang minder abrupt is. Verduisterende gordijnen helpen ook: 's avonds is het langer licht, wat kinderen kan activeren.

Wees niet te streng voor jezelf. Het duurt gemiddeld een week voor je lichaam volledig gewend is aan de nieuwe tijd.

Veelgestelde vragen

Wanneer gaat de zomertijd in 2026 in? In de nacht van zaterdag 28 op zondag 29 maart 2026. Om 02.00 uur wordt de klok automatisch verzet naar 03.00 uur.

Wanneer gaat de wintertijd weer in? Op zondag 25 oktober 2026. Dan gaat de klok om 03.00 uur terug naar 02.00 uur.

Moet ik mijn telefoon handmatig verzetten? Nee. Smartphones, tablets en laptops passen zich automatisch aan via internet of GPS.

Welke apparaten moet ik wél zelf verzetten? Magnetronklokken, autoradio's, analoge klokken en oudere wekkerradio's regelen het niet automatisch.

Wordt de zomertijd afgeschaft? De EU stelde in 2018 voor om ermee te stoppen, maar de lidstaten kwamen er onderling niet uit. Voorlopig verandert er niets.