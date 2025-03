Jongeren hebben het meeste last van zomertijd

Ben jij ook altijd moe zodra de zomertijd ingaat? Dan ben je niet de enige. Een uur minder slapen als de zomertijd ingaat lijkt weinig, maar uit onderzoek naar de slaappatronen van Samsung Health-gebruikers wereldwijd uit de VS, Canada en meer dan 40 Europese landen bleek dat er een rimpeleffect optreedt dat de slaappatronen wekenlang verstoort. Duidelijk is dat het vooral de jongere leeftijdsgroepen zijn die hier het meest last van hebben.

De zomertijd eist z’n tol

Als we kijken naar de invloed die de zomertijd de volgende ochtend op mensen heeft, is één ding duidelijk: ieders slaappatroon is verstoord. Het is zelfs zo dat mensen in de nacht dat de zomertijd ingaat iets te veel tijd besteedden aan het tellen van schapen: ze vielen 33 minuten later in slaap dan de vorige nacht en werden 19 minuten eerder wakker. Slaapverlies is op geen enkele leeftijd gemakkelijk, maar toch hadden twintigers er waarschijnlijk het meest last van, omdat ze veel later naar bed gaan en minder goed kunnen uitslapen.