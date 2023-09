Techgadgets die je helpen om in slaap te vallen

Vind je het moeilijk om de slaap te vatten? Of val je wel in slaap, maar word je dan weer snel wakker? Misschien heb je wel een gigantische snurker naast je. Wat je slaapprobleem ook is: natuurlijk is er wel een gadget voor. Deze gadgets helpen je -hopelijk- aan een betere nachtrust.



Whoop 4.0 We gaan niet allemaal wearables voor om je pols noemen, want we kennen de slimme horloges inmiddels wel. Whoop 4.0 is echter uit ander hout gesneden, want het heeft geen schermpje. Dat scheelt afleiding. Het is bovendien een vrij bijzonder concept: het apparaat is gratis, maar je moet er wel een abonnement op nemen van tientallen euro's per maand. Het biedt echter wel een inzicht in je slaap dat je niet bij anderen kunt krijgen. Het laat je weten of je te weinig slaapt voor de hoeveelheid training die je doet. Yep, dit is echt een wearable voor fanatiekelingen. Je kunt ook bijhouden wat je slaap zoal kan beïnvloeden, handig als je op den duur een verandering in slaappatroon merkt en wil kijken waar dat aan kan liggen.



Withings Sleep Withings Sleep is een matje dat je onder je matras legt, waarmee eigenlijk dezelfde dingen worden gemeten als bij wearables, zonder dat je iets merkt. Je draagt niks en je hebt er geen omkijken naar. Deze heeft als plus wel dat er ook grondig wordt gekeken naar snurken en andere geluiden in de kamer. Daar heb je ook apps voor op je smartphone, maar dat kost vaak veel batterij. Een matje dat altijd klaarligt om je slaap te meten: fijn.

Oura Ring Misschien heb je eigenlijk helemaal niet zoveel problemen met slapen, maar wil je gewoon weten hoe je slaapt. Je kunt daar onder andere de Oura Ring voor gebruiken. Het voordeel daarvan is dat je alleen een ring omhebt, wat fijn is voor mensen die niet zo houden van veel bandjes en dingetjes om in bed. Je kunt natuurlijk ook een slim horloge of tracker inzetten, zoals Fitbit Sense 2, Samsung Galaxy Watch 6 of Apple Watch. Oura is echter net wat subtieler. Je kunt ermee meten hoe goed je slaapt, maar hij kan je bijvoorbeeld ook meditatiesessies geven om de slaap te vatten. Je hebt daarvoor wel een abonnement nodig.



Philips Wake up Light Je zou denken dat een wake up light je niet gaat helpen om in slaap te raken, maar dat is niet zo. Je kunt ook de zonsondergang mee nabootsen, naast dat nieuwe exemplaren ook ademhalingsoefeningen kunnen aanbieden. Het is vooral een apparaat dat in de ochtend helpt, maar hij kan je dus ook s avonds helpen met rustgevende muziek en dito licht.



Dyson Humidifier+Cool Het heeft niet direct met je bed te maken, maar de Dyson Humidifier+Cool zorgt dat de lucht in je kamer fris is en daarnaast kan hij koude lucht blazen om je van een fijne, koele kamer te voorzien. Dat scheelt zweten, wakker worden en vreemde dromen.