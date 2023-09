Waarom USB-C ook weer niet alleen maar positief is

In less than 24 hours, Apple will replace Lightning with USB-C on the iPhone 15 #AppleEvent Are you excited about the transition? pic.twitter.com/dVZ3oUYDTG

USB-C komt met veel voordelen, omdat je die kabel toch al in huis hebt voor andere gadgets, en je nu ook makkelijker kabels van iemand kunt lenen als onderweg blijkt dat je telefoon geen juice meer heeft. Maar een kabel gebruik je natuurlijk voor meer dan dat. Het is overigens ook niet zozeer de USB-C-poort die problemen kan geven: vooral de kabel. Er is namelijk wel vrij veel verschil tussen de ene of de andere kabel. Het is namelijk niet altijd duidelijk of een kabel op hoge snelheid kan opladen.

De Europese Unie wil het en daarom gaat het gebeuren: Apple gaat na lang zijn hakken in het zand te hebben geduwd nu toch echt over naar USB-C. Het gebruikte altijd lightning en het meent ook dat het gebruik van USB-C de innovatie van het merk mogelijk in de weg staat, maar het gaat er nu met iPhone 15, zij het met hangende pootjes, maar wel voor. Althans, het toestel moet nog officieel aangekondigd worden, maar de kans dat dat vanavond één van de grote veranderingen zal zijn aan de iPhone , die is groot.

There are Advantages and Disadvantages to it. Forcing companies to put USB-C on devices is nice, because you'll only need 1 charger for every of your devices, which is also environmently-friendly. But it might stop a better alternative port from happening. Win/Lose ^^

Kabel-gedoe

De ene kabel is de andere niet en het ene blokje is het andere niet. OPPO en OnePlus staan bekend om hun snelle laadopties, terwijl andere merken vaak net even wat langzamer laden. Het is iets dat je niet zo makkelijk kunt zien en dat is jammer. Ook als je een kabel met blokje van iemand anders leent, dan weet je dus eigenlijk niet welke oplaadsnelheid je mag verwachten en dat is best vervelend.

USB-C wordt echter niet alleen gebruikt voor opladen, hoewel dat wel de meestgebruikte functie is. Het wordt ook gebruikt om dataverkeer over te brengen. Ook daarin is het vaak onduidelijk of de kabel bijvoorbeeld wel snelle datatransfer ondersteunt. De kabel die in de iPhone 15-geruchten voorbijkomt, heeft waarschijnlijk de optie om data door te geven op 480 megabytes per seconde. Dat is niet heel snel en kan veel sneller. We zitten nu in het USB 4-tijdperk en dat kan 40 Gbps aan data doorgeven. Iets wat door de jaren heen steeds meer is geworden.