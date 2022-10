Apple gaat zich ook aan de Europese USB-C regels houden

Hoewel de Amerikaanse fabrikant veel van haar producten, zoals Macbooks en iPads, al van een USB-C aansluiting voorzien heeft, wil het voor de iPhone eigenlijk niet van de eigen lightning aansluiting afstappen. Tot nu dan, want de baas van de marketingafdeling van Apple heeft vandaag geroepen dat Apple haar iPhones uiteindelijk tóch van een USB-C connector en laadkabel gaat voorzien. Dat heeft alles te maken met EU-regelgeving voor opladers die in 2024 van kracht wordt.

USB-C wordt de Europese standaard

Het is al een tijdje bekend dat alle gadgets die met een kabel opgeladen kunnen worden – denk aan smartphones, tablets, oortjes en draagbare speakers – die in de EU verkocht worden, vanaf 2024 over een USB-C aansluiting moeten beschikken. De EU wil hiermee een eind maken aan de vele verschillende kabels die consumenten moeten aanschaffen voor het opladen van verschillende gadgets. Het is ook al langer bekend dat Apple geen fan is van deze nieuwe regelgeving.

Formeel zou Apple nog kunnen besluiten dat de iPhones die vanaf 2024 op de markt komen alleen draadloos opgeladen kunnen worden. Dan is een USB-C connector niet verplicht. De vraag is zelfs of de Lightning connector dan gehandhaafd zou mogen worden, puur voor dataoverdracht bijvoorbeeld. Of Apple het zo ver wil laten komen is nog maar de vraag. Met de uitspraken die marketingchief Greg Joswiak vandaag gebezigd heeft, lijkt dat een gepasseerd station. Rest alleen nog de vraag wanneer de eerste ‘USB-C’ iPhones verschijnen. Sommige analisten denken al in 2023, maar Apple roept daar zelf nog helemaal niets over.

Is een standaard nog wel nodig?

De fabrikant heeft zich tot nu toe altijd verzet tegen de USB-C standaard voor iPhones. Behalve dat deze connectors meer ruimte in beslag nemen – elke millimeter is goud waard in smartphones – ziet Apple ook geen heil in een verplichte standaard. Dat snap ik tot op zekere hoogte wel. Tegenwoordig heb je eigenlijk nog maar twee soorten opladers: USB-C, dat door vrijwel alle (A-)merken gebruikt wordt, en de Lightning connector van Apple.

Vroeger, zo’n vijf tot vijftien jaar geleden, was dat wel anders. Toen had vrijwel elke mobiele- en smartphone fabrikant haar eigen connectors en opladers. Sterker nog, kocht je een nieuwe Samsung, Sony of Nokia, dan was de kans groot dat de lader en kabel van je oude Samsung, Sony of Nokia niet compatible was met je nieuwe toestel.