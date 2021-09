EU wil USB-C gaan verplichten als standaard voor opladen

Over een standaard connector voor het opladen van (mobiele) apparaten wordt al langer over gesoebat. Als we de berichten uit Frankrijk mogen geloven dan zal de Europese Commissie nog deze week met een voorstel komen om USB-C als verplichte standaard in te voeren. Het zal niemand verbazen dat zo’n verplichting met name Apple slecht uitkomt. En misschien een paar exotische fabrikanten van goedkope gadgets die vanwege de productiekosten blijven vasthouden aan micro-USB.

Er zat meer tussen USB-A en USB-C

Ooit was USB-A een standaard, maar niet voor het opladen van telefoons en andere mobiele toestellen. Simpelweg omdat de connector veel te groot was. Met als gevolg dat elke fabrikant zijn eigen oplader en connector ontwierp. Een Nokia telefoon opladen met de kabel van een Sony Ericsson, Motorola of HTC was geen optie. De industrie bedacht vervolgens de mini-USB aansluiting. Die werd met name veel gebruikt door fabrikanten van PDA’s, zo’n beetje de voorlopers van de smartphone. Uiteindelijk werd mini-USB ook wel overgenomen door andere fabrikanten, van telefoons, MP3 spelers en sommige game controllers, maar een echte standaard is het nooit geworden.

Niet dat daar niet over nagedacht werd overigens, maar tegen die tijd had micro-USB zijn intrede al gedaan. Een stuk compacter dan mini-USB en de eerste connector die ook gretig aftrek vond bij fabrikanten van slimme telefoons. Eigenlijk was micro-USB hard op weg om dé standaard te worden – behalve voor Apple dan – toen het alweer ingehaald werd door de immer voortrazende trein van de technologische vooruitgang. Die bracht ons enkele jaren geleden USB-C. Qua afmetingen is die connector weliswaar ietsje groter dan micro-USB, maar de mogelijkheden voor de overdracht van data en snel laden zijn dan ook zo veel uitgebreider.