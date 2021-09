​Drie voordelen van één oplaadkabel voor alle smartphones

Het grootste voordeel van een USB-C-oplaadkabel voor smartphones is dat je hierdoor ook maar één kabel in je tas hoeft te stoppen. Als je bijvoorbeeld een zakelijke smartphone en een privé smartphone hebt en dit zijn niet dezelfde telefoons, dan is de kans aanwezig dat je ook niet twee USB-C-smartphones hebt. Het resultaat? Altijd twee kabels mee. Iedereen die wel eens meer dan één kabel in zijn tas heeft gedaan weet dat zelfs de best uitgevoerde kabels vaak eindigen als spaghetti met het risico kapot getrokken te worden. Straks hoef je voor meerdere smartphones maar één kabel in je tas te stoppen, dat scheelt spaghetti én ruimte. Bovendien kun je dan minder snel kabels vergeten.

Vergeet je die ene kabel toch wel, dan is er nog een voordeel aan USB-C als universele oplossing. Je hoeft niet meer door de kantoortuin te grasduinen naar collega’s die eenzelfde telefoon hebben en zelfs tijdens bijvoorbeeld uitgaan kun je aan een willekeurige voorbijganger vragen of je misschien even zijn of haar oplader mag lenen. Als alles straks hetzelfde is, dan is de kans groter dat iemand je kan helpen met een kabel. Ook zullen de kabels waarschijnlijk goedkoper worden, want de vraag ernaar wordt erg hoog dus de producenten moeten de boel opvoeren.

Een hogere snelheid

USB type A is het type USB dat we al tientallen jaren kennen. Het is de rechthoekige, vrij forse USB-kabel die je vaak in het blokje steekt waarmee je je telefoon oplaadt. De kant die in je telefoon gaat is vaak al USB-C, al geldt voor iPhones dat ze een lightningkabel gebruiken. Laptops hebben vaak meerdere USB-A-ports, al zien we tegenwoordig ook vaker USB-C-ports in machines. De reden dat we steeds meer overgaan op USB-C is dat dit sneller is. USB-C is echter niet alleen sneller omdat USB-C geen boven- of onderkant heeft en je hem dus altijd goed plaatst. De communicate tussen twee apparaten is ook veel beter en sneller.

De EU is ermee bezig. Meer dan tien jaar geleden al: toen gaven meerdere telefoonfabrikanten ook aan dat ze vrijwillig zouden overstappen op een standaardlader, maar dat is toch niet helemaal gelukt. Dat is onder andere omdat Apple vooral in smartphones zjjn lightningtechnologie blijft gebruiken in plaats van USB-C.



Een bron van Reuters zegt dat laders ook niet meer aan de verkoop van apparaten moet worden gekoppeld. Het gaat dan om meer dan smartphones alleen: ook Bluetoothspeakers en tablets vallen hieronder. Alle elektronische apparatuur die draagbaar is, maar consumenten merken dat natuurlijk het meest aan het meestgebruikte apparaat van allemaal: de smartphone.