Razer Blade 16 (2026): dunste gaminglaptop ooit krijgt serieuze upgrade onder de motorkap

Intel Core Ultra 9, RTX 5090 en tot 60% betere batterijduur — Razer 's vlaggenschip is terug en hoe.

Razer heeft de Blade 16 (2026) aangekondigd. Het iconische chassis bleef intact — met 14,9 mm nog altijd de dunste gaminglaptop die Razer ooit heeft gebouwd — maar binnenin is er flink gesleuteld. Denk aan een gloednieuwe Intel-processor, het snelste laptopgeheugen dat op dit moment beschikbaar is en een enorme stap vooruit op het gebied van batterijduur.

Nieuwe Intel-chip met 33% meer cores

Het hart van de nieuwe Blade 16 is de Intel Core Ultra 9 386H. Met zestien cores, een maximale turbofrequentie van 4,9 GHz en een ingebouwde NPU goed voor 50 TOPS aan AI-versnelling is dit een flinke sprong ten opzichte van de AMD Ryzen-processor in de 2025-editie — die had maximaal twaalf cores. De chip ondersteunt taken als realtime vertalingen via Windows 11's Live Captions en het genereren van afbeeldingen via Cocreator, want de Blade 16 is gecertificeerd als Copilot+ PC.

RTX 50-serie met meer vermogen

Grafisch gezien stapt Razer over op de NVIDIA GeForce RTX 50-serie, aangedreven door de Blackwell-architectuur. De topconfiguratie komt met een RTX 5090 Laptop GPU en een TGP van 165 watt — meer speelruimte dan de vorige generatie. DLSS 4.5 en Multi-Frame Generation zorgen voor hoge framerates bij zware titels, terwijl NVIDIA Studio-drivers het systeem aantrekkelijk maken voor videobewerking en 3D-rendering.

OLED-scherm nu nog helderder

Het 16-inch QHD+ OLED-display (2560 x 1600) draait op 240 Hz met een responstijd van 0,2 ms. Nieuw dit jaar is de VESA DisplayHDR TrueBlack 1000-certificering: een contrastverhouding van 1.000.000:1 en een piekhelderheid van 1.100 nits in HDR-modus — twee keer zo helder als de 2025-versie. Elk scherm wordt fabrieksmatig Calman-gecalibreerd en dekt 100% van het DCI-P3-kleurengamma.

Eindelijk serieuze batterijduur

Dit is misschien wel de meest opvallende verbetering: tot 60% meer uithoudingsvermogen bij productiviteitswerk ten opzichte van de vorige generatie. Dat betekent in de praktijk maximaal 13 uur kantoorgebruik en 15 uur videoweergave. Voor een gaminglaptop van dit kaliber zijn dat indrukwekkende cijfers.

Specs in één oogopslag

Processor: Intel Core Ultra 9 386H (16 cores, max. 4,9 GHz, 50 TOPS NPU)

GPU: NVIDIA GeForce RTX 5080 of RTX 5090 Laptop GPU (tot 165 W TGP)

RAM: tot 64 GB LPDDR5X-9600 MHz (gesoldeerd)

Scherm: 16" QHD+ OLED, 240 Hz, 0,2 ms, HDR TrueBlack 1000, max. 1100 nits

Opslag: niet gespecificeerd in persbericht

Connectiviteit: Thunderbolt 5 (tot 120 Gbps), Thunderbolt 4, 3x USB 3.2 Gen 2 Type-A, HDMI 2.1, UHS-II SD-kaartlezer, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0

Audio: 6 speakers (4 tweeters + 2 subwoofers), THX Spatial Audio+

Afmetingen: 14,9 mm dik, 2,14 kg

Garantie: 2 jaar (inclusief batterij)

Prijs en beschikbaarheid