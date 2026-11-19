Vanaf 1 januari 2027 stopt de salderingsregeling voor zonnepanelen . Je krijgt dan een vergoeding voor teruggeleverde stroom, maar terugleverkosten kunnen het voordeel drukken. Wat kun je nu doen om meer uit je panelen te halen?

De stroom die je afneemt en de stroom die je terugstuurt, worden vanaf 2027 apart afgerekend. Daardoor telt hoeveel je panelen opwekken én hoeveel daarvan je zelf gebruikt. De Consumentenbond heeft een alternatief voor salderen voorgesteld. Ook je eigen stroomgebruik is het bekijken waard.

Waarom verdween de geleidelijke afbouw?

De Eerste Kamer verwierp op 13 februari 2024 een voorstel om de salderingsregeling tussen 2025 en 2031 stap voor stap af te bouwen. Later in 2024 kwam er een wetsvoorstel dat de regeling in één keer beëindigt. De Tweede Kamer nam dat voorstel op 14 november 2024 aan; de Eerste Kamer stemde op 17 december 2024 in

Je krijgt vanaf 2027 een vergoeding voor alle teruggeleverde kilowatturen. Tot 2027 worden teruggeleverde kilowatturen eerst gesaldeerd met de stroom die je afneemt; alleen voor het overschot krijg je een vergoeding.

De vergoeding krijgt een wettelijk minimum

Van 1 januari 2027 tot en met 31 december 2029 moet de terugleververgoeding minimaal 50 procent van het kale leveringstarief bedragen. Dat is de stroomprijs zonder energiebelasting en btw. Het minimum slaat dus niet op de volledige prijs die je betaalt wanneer je stroom van het net afneemt.

Naast die vergoeding mogen energieleveranciers terugleverkosten rekenen. Veel leveranciers rekenen daarvoor in 2026, afhankelijk van de leverancier, 11 tot 15 cent per kWh . De tarieven die voor 2027 zijn bekendgemaakt, liggen lager.

Eneco rekent bij een contract van één jaar bijvoorbeeld € 0,1723 per teruggeleverde kWh; bij een contract van drie jaar loopt dat op tot € 0,1823. Zonneplan rekent helemaal geen terugleverkosten, ook niet na 2026.

Wat kun je zelf verschuiven?

Stroom die je zonnepanelen opwekken terwijl je die zelf gebruikt, hoeft niet eerst het net op. Je kunt daarom apparaten vaker overdag laten draaien, wanneer je panelen stroom leveren. Heb je een elektrische auto, dan kun je die op zulke momenten met zonnestroom opladen. Ook de airco aanzetten tijdens hoge opwek is een manier om meer van die stroom direct te gebruiken.

Een thuisbatterij biedt een andere mogelijkheid: die bewaart een deel van je opgewekte stroom voor later gebruik. Volgens Milieu Centraal kan het eigen verbruik daarmee stijgen van 30 tot 35 procent naar ongeveer 60 procent.

De Consumentenbond wil een vangnet

De Consumentenbond waarschuwde dat zonnepanelen door het verdwijnen van salderen en de terugleverkosten vanaf 2027 onbetaalbaar dreigen te worden. De organisatie kwam daarom met een alternatief voor huishoudens die in zonnepanelen investeren. Op sociale media schreef de Consumentenbond:

“Zonder #salderingsregeling en met terugleverkosten worden #zonnepanelen vanaf 2027 onbetaalbaar.”

Het voorstel is een zonnestroomsubsidie van € 0,10 per teruggeleverde kilowattuur. De Consumentenbond berekende dat de terugverdientijd bij gemiddeld verbruik daarmee zou dalen naar negen jaar, op voorwaarde dat ook de terugleverkosten verdwijnen.

De Consumentenbond dringt bij de Tweede Kamer aan op snelle invoering van zo’n alternatief, omdat vooral huurders anders de dupe dreigen te worden. Een huishouden met alleen zonnepanelen gebruikt zonder extra maatregelen doorgaans 30 tot 35 procent van de opgewekte stroom zelf; met een thuisbatterij kan dat oplopen tot ongeveer 60 procent.