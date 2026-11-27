Over ruim vijf weken stopt de salderingsregeling, en daarmee verandert de rekensom voor iedereen met zonnepanelen op het dak. Wie overdag stroom opwekt en die 's avonds pas gebruikt, merkt dat straks direct in de portemonnee. SAMDUO speelt daar met een stevige Black Friday-actie op in: de thuisbatterijen Nex E6000 en Nex E6000H kosten de hele maand november €1.599 in plaats van €1.999, met een gratis P1-meter erbij en kans op een nieuwe iPhone.

Vanaf 1 januari 2027 mogen Nederlandse huishoudens de stroom die ze terugleveren niet meer wegstrepen tegen de stroom die ze van het net halen. Voor de teruggeleverde kilowatturen krijg je alleen nog een vergoeding, en die ligt flink lager dan wat je betaalt als je 's avonds weer stroom inkoopt. Daar komt bij dat steeds meer energieleveranciers terugleverkosten rekenen. De logische oplossing is je eigen zonnestroom zelf gebruiken, ook als de zon allang onder is. Precies daar komt een thuisbatterij om de hoek kijken. Lange tijd was dat een dure, logge kast die in de meterkast of garage moest worden weggewerkt. SAMDUO gooit het over een andere boeg: een plug-and-play batterij die je eenvoudig zelf aansluit, en die er zo goed uitziet dat je hem niet hoeft te verstoppen.

Een thuisbatterij die je niet hoeft te verstoppen

De Nex E6000 is het model dat direct opvalt. Met een diepte van 11,9 centimeter noemt SAMDUO hem de dunste AC-gekoppelde 6 kWh-thuisbatterij met stekker ter wereld. De voorkant is zwart en glanzend afgewerkt, waardoor het apparaat eerder doet denken aan een strak designobject dan aan een technische installatie. Het idee erachter is eenvoudig: zet hem plat tegen een muur in de gang, de woonkamer of de bijkeuken, op een plek waar hij gewoon in het zicht mag staan. Ophangen aan de muur kan ook, mits de wand stevig genoeg is voor het gewicht van 59 kilo en er voldoende ruimte voor ventilatie overblijft. Een Duitse koper merkt in een review op dat de batterij met zijn 'knappe 12 centimeter' verrassend slank is, een Franse gebruiker zette hem achter een deur.

De Nex E6000H heeft dezelfde capaciteit, maar een andere vorm. SAMDUO spreekt van een ontwerp dat is geoptimaliseerd voor hoeken: een compacter, dieper blok dat meer lijkt op wat je van andere thuisbatterijen gewend bent. Wie de batterij liever uit het zicht in een hoekje van de berging of zolder wegzet, kiest voor deze variant.

Onder de motorkap zijn beide modellen gelijk. Ze slaan 6.028 Wh op in LiFePO4-cellen, een batterijtechniek die bekendstaat om zijn veiligheid en lange levensduur. SAMDUO belooft minstens 10.000 laadcycli en een levensduur van vijftien jaar, terwijl het branchegemiddelde volgens de fabrikant rond de 6.000 cycli ligt. De garantie bedraagt tien jaar. De batterij laadt met maximaal 2.600 watt en levert via het stopcontact tot 800 watt aan je huis, genoeg om het sluipverbruik en de avondpiek van een gemiddeld huishouden voor een groot deel op te vangen. Wie meer opslag wil, kan later extra units koppelen. Met IP65 is de behuizing bestand tegen stof en spatwater, en met minder dan 25 decibel hoor je hem nauwelijks.

Slim laden met een AI-planning voor 24 uur

Een batterij is pas echt interessant als hij zelf bedenkt wanneer hij moet laden en ontladen. Daarvoor heeft SAMDUO een eigen AI-systeem ontwikkeld, SAMDUO Intelligence. Dat combineert drie bronnen: je eigen verbruikspatroon, de actuele energieprijzen en de lokale weersverwachting. Op basis daarvan maakt de batterij een planning voor de komende 24 uur. Verwacht het systeem morgen een zonnige middag, dan houdt het ruimte vrij om die zonnestroom op te vangen. Staat er een grijze dag op het programma en is de stroom 's nachts goedkoop, dan laadt de batterij juist bij uit het net om de dure avonduren te overbruggen.

Vooral wie een dynamisch energiecontract heeft, haalt daar veel uit. De prijzen wisselen dan per uur, en SAMDUO Intelligence schuift het verbruik automatisch naar de goedkoopste momenten zonder dat je daar zelf iets voor hoeft te doen. Volgens SAMDUO werkt het systeem met meer dan 800 energieleveranciers. Dat maakt de batterij niet alleen interessant voor huiseigenaren met een vrijstaande woning en een dak vol panelen, maar ook voor bewoners van een rijtjeshuis of appartement die vooral grip willen krijgen op hun energierekening en zich willen indekken tegen schommelende stroomprijzen.

Stekker erin, app open

Waar een traditionele thuisbatterij al snel een flinke klus is, zijn de E6000 en E6000H ontworpen als plug-and-play. De batterij komt met een stekker en een kabel van anderhalve meter, en de meegeleverde P1-meter klik je in de slimme meter in je meterkast. Daarna regel je de rest via de SAMDUO-app. Het blijft wel een elektrisch apparaat met een flinke capaciteit, dus de aansluiting moet voldoen aan de geldende eisen voor elektrische veiligheid. Twijfel je over je installatie thuis, laat dan iemand meekijken die er verstand van heeft. Over het gebruiksgemak zijn testers opvallend positief: een Duitse gebruiker had de app naar eigen zeggen binnen drie minuten ingesteld, en een Nederlandse koper schrijft dat het aansluiten in een paar minuten was geregeld. In de app zie je live hoeveel stroom je verbruikt, hoeveel je panelen opwekken, hoe vol de batterij is en wat de stroomprijs doet. Ook kies je er de werkmodus en zie je de weersverwachting die de AI meeneemt in zijn planning.

Voor de echte techliefhebber zit er meer onder de motorkap. Via de open API haal je de laadtoestand, de energiestromen en de netgegevens op en stuur je de batterij op afstand aan. Integraties met Homey en Home Assistant zijn beschikbaar, en wie al een P1-meter van HomeWizard of EcoTracker heeft hangen, kan die ook gebruiken. Met de PowerMesh-technologie werkt de batterij bovendien samen met ander SAMDUO-materiaal, zoals de balkonbatterijen uit de P2800-serie.

Op het gebied van veiligheid zet SAMDUO zwaar in. Het DuoShield-systeem combineert een batterijbeheersysteem dat bewaakt op overstroom, oververhitting en spanningsschommelingen met een energiebeheersysteem dat storingen in realtime detecteert en meldt. De cellen zijn volgens de fabrikant bij een volle lading met een spijker doorboord, zonder dat dat tot brand leidde.

Wat de Black Friday-actie oplevert

De Black Friday-actie loopt nog tot en met 30 november en geldt voor zowel de Nex E6000 als de Nex E6000H. Een kortingscode is niet nodig: de prijs zakt automatisch van €1.999 naar €1.599, een voordeel van 400 euro. Daarbovenop krijg je de SAMDUO P1-meter cadeau, die los €39 kost en die je nodig hebt om de batterij te laten meekijken met je slimme meter.

Wie snel is, krijgt er nog iets bij. De eerste honderd kopers ontvangen een Stanley-drinkbeker, zolang de voorraad strekt. En iedereen die in november een E6000 of E6000H koopt, maakt kans op een nieuwe iPhone. SAMDUO verloot drie exemplaren van de iPhone Duo, Apple's eerste opvouwbare iPhone, en negen exemplaren van de iPhone 18 Pro, allemaal met 256 GB opslag. Voor deelname gelden de officiële actievoorwaarden. De winnaars worden uiterlijk 23 december bekendgemaakt, net op tijd voor de kerst.

Met het einde van de saldering voor de deur is de vraag niet meer óf een thuisbatterij interessant wordt voor huishoudens met zonnepanelen, maar welke batterij bij je huis past. Wie een batterij zoekt die niet in de schuur hoeft, eenvoudig plug-and-play aan te sluiten is en zelf uitrekent wanneer laden het meest oplevert, heeft met de Nex E6000 deze maand een scherp geprijsde kandidaat.