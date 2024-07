AI-app Claude is nu beschikbaar op je smartphone 

ChatGPT kennen we nu wel, maar de nieuwe ster aan de AI-horizon is Claude. Niet de zanger van dat catchy half-Franse nummer, maar de kunstmatige intelligentie-tool. Dit is wat Claude is en hoe je het op je telefoon zet.

Claude

Claude is gemaakt door Anthropic en het staat dus los van OpenAI. Dat is een belangrijke noot, want heel veel AI-tools die we tegenwoordig gebruiken zijn gebaseerd op de technologie van OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, Dall-E en meer. Claude is dus heel andere koek, maar kijkend naar de prestaties is het nog steeds een AI-chatbot die foutjes maakt, net als ChatGPT en Google Gemini bijvoorbeeld. Wel heeft Claude een connectie met OpenAI, in de zin dat de medewerkers ex-OpenAI’ers zijn. Het grote verschil met de huidige OpenAI-medewerkers is dat de mensen achter Claude toch heel andere ideeën hebben van hoe het werkt met AI-veiligheid.

Immers blijven er maar AI-tools ontwikkeld worden, zonder dat er veel wet- en regelgeving op van toepassing is. Er komen veel vraagstukken kijken bij AI, zoals waar train je het mee, maar ook: wat doe je met de informatie die mensen je geven? Hoe zit het met de privacy van gegevens. Als je per ongeluk het jaarrapport van je bedrijf erin zet, zit dat dan voor altijd in de AI? Chatbots gaan gepaard met veel van dit soort vragen en AI-veiligheid is daarom een belangrijke factor bij Anthropic.

We’ve also added the ability to compare the outputs of two or more prompts side by side. As you iterate on different versions of the prompt, your subject matter experts can compare responses and grade them on a 5-point scale. pic.twitter.com/FpHvgka6z5 — Anthropic (@AnthropicAI) July 9, 2024

AI-chatbot

Claude maakt gebruik van Claude 3.5 Sonnet, de nieuwste versie van het achterliggende model. Je kunt binnen robot Claude zowel vragen stellen door te typen, bijvoorbeeld om te helpen met je huiswerk of een feitelijke vraag te beantwoorden, maar je kunt ook een foto insturen. Over die foto kun je dan weer vragen stellen. Net als Google Lens kan Claude ook voor je vertalen, dus dat is een handige app om te gebruiken op vakantie. Claude kan maar liefst 75.000 woorden tegelijk lezen, dus mocht je een kort boek moeten lezen voor school, dan kun je het samenvatten aan Claude overlaten.

Deze relatief nieuwe AI-tool heeft als grote verschil met GPT-4 van OpenAI dat het niet is getraind op de voorkeuren van mensen, maar op constitutionele AI, een document met principes waarin vrijheid belangrijk is, maar ook privacy en menselijk met elkaar omgaan. Daarom zou Claude veel veiliger zijn, stellen de makers. Of dat ook klopt is natuurlijk een tweede, maar het is in ieder geval een betere manier van doen dan hoe OpenAI zich de laatste tijd gedraagt. Het kwam eerst met het idee dat AI voor iedereen gelijk moest zijn, om vervolgens met betaalde abonnementen te komen en zo is er wel meer controverse rondom het bedrijf.

You can now organize chats with Claude into shareable Projects. Each project includes a 200K context window, so you can include relevant documents, code, and files. pic.twitter.com/em9QmYUMFi — Anthropic (@AnthropicAI) June 25, 2024

Claude-app

Claude is al beschikbaar als app op iOS (iPhone dus), maar komt nu ook naar Android. Je kunt de app vinden in de Play Store van Google. Je vindt het onder ‘Claude by Anthropic’, zodat je weet dat je de goede hebt. De app is gratis te gebruiken, maar als je er meer mee wil, dan betaal je 20 euro per maand voor Pro.