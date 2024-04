Dall-E en ChatGPT verenigen zich: beeld aanpassen in de chat

OpenAI heeft steeds meer tools waarmee je AI in je voordeel kunt gebruiken: er is Dall-E, ChatGPT en dan ook nog Sora. Die werken normaal allemaal naast elkaar, maar Dall-E en ChatGPT zoeken elkaar wat meer op. Dall-E is bijvoorbeeld binnenkort te gebruiken binnen zijn grote broer voor het aanpassen van beeld.

There were some funny examples on Dall-E 2 subreddit pic.twitter.com/4GlXKxr7TH

Dall-E binnen ChatGPT

Dall-E is niet beschikbaar binnen de gratis versie van ChatGPT (die je binnenkort zonder inloggen kunt gebruiken), maar wel in de Plus-versie en de Team-versie. Sterker nog: als je Dall-E wil openen dan ga je automatisch naar ChatGPT. Dall-E was echter niet in staat om ook aanpassingen te doen en dat is nu wel het geval. Dall-E is inmiddels beland bij Dall-E 3: Dall-E 2 is officieel niet meer in gebruik. Het voordeel aan Dall-E 3 is dat je het al chattend steeds beter kunt maken. Het haalt vooral het verzinnen van een goede prompt eruit: je hoeft niet per se de meest uitgebreide prompt in één keer in te voeren en dat helpt.

Daarnaast wil OpenAI mensen helpen met wat inspiratie: zo kun je verschillende stijlsuggesties doen, waarmee je makkelijker tot een leuk resultaat kunt komen. Zo kun je bijvoorbeeld kiezen voor gothic of uit hout gesneden, met meteen wat extra voorbeelden die je meteen aan je prompt kunt toevoegen. Zo maak je snel een leuke afbeelding, of vooral: echt de afbeelding waar je naar op zoek bent, in tegenstelling tot het wat onhandige prompten van eerder.