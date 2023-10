OpenAI rolt websearch functie ‘Browse with Bing’ uit in ChatGPT

OpenAI heeft vandaag bekend gemaakt dat de ‘Browse with Bing’ nu formeel aan ChatGPT is toegevoegd. Zo’n drie weken geleden werd de bèta versie van die functie opnieuw beschikbaar gemaakt nadat die enkele maanden offline geweest was. Daartoe moest besloten worden omdat na de eerste uitrol van de beta versie bleek dat de websearch functie ook content toonde die achter een betaalmuur stond.

Browse with Bing nu formeel onderdeel van ChatGPT

Eind september was dat probleem opgelost en dus kwam de bèta versie weer beschikbaar. Volgens OpenAI was de functie inmiddels zo aangepast dat het zich aan de voorwaarden houdt zoals die in het ‘robots.txt’ bestand staan van websites. Dezelfde voorwaarden die ook door webcrawlers gerespecteerd worden. Nu, zo’n drie weken later dus, is ‘Browse with Bing’ uit de bèta gehaald en officieel beschikbaar binnen ChatGPT, waarmee dus aangetoond is dat de functie nu naar behoren werkt.

Met de integratie van websearch via Bing is de generatieve AI-chatbot nu ook goed bruikbaar als realtime zoekmachine. Voorheen waren de zoekresultaten namelijk beperkt tot informatie die tot september 2021 online te vinden was. In maart van dit jaar startte OpenAI met het toevoegen van internet (zoek)diensten aan ChatGPT, maar dat werkte dus nog niet naar behoren. Behalve de eerder genoemde problemen met betaalde content (paywall), waren er ook problemen met de manier waarop de live content werd beheerd en geselecteerd als statische content. Dat bracht beveiligingsrisico’s met zich mee. De content kon daardoor mogelijk voor malafide praktijken gebruikt worden. Daardoor werd in de vorige beta versie heel wat malware ontdekt.